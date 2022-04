RW Ahlen ist nach Knockout in 120 Sekunden noch nicht am Ziel

Rot-Weiß Ahlen ist noch nicht am Ziel, hat das rettenden Regionalliga-Ufer noch nicht erreicht. Dabei sah es am Mittwoch so schlecht nicht aus. Doch ein Doppelschlag versetzte den Wersestädtern gegen Alemannia Aachen den Knockout. Zudem gab es nach den beiden Gegentoren noch einen weiteren Rückschlag.

Verbal gaben die Gäste von Beginn an den Ton an. Rund 500 mitgereiste Fans aus der Printenstadt sorgten für ein arkustisches Plus in einem intensiven Regionalligaspiel. Doch nicht nur in Sachen Lautstärke war Alemannia Aachen vorne. Per Doppelschlag besiegelten sie in nur 120 Sekunden das 0:2 (0:0) von RW Ahlen. Die Ampelkarte für Bennet Eickhoff passte anschließend ins Bild. Es war erst die dritte Heimschlappe der Saison, die 14. im 30. Vergleich mit den Schwarz-Gelben. Danach ist RWA noch nicht am rettenden Ufer angelangt.