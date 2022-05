RW Ahlen ist schon bereit für neue Taten

Ahlen

Seit dem vergangenen Samstag ist die Saison für Rot-Weiß Ahlen beendet. Nicht aber die Arbeit. Vielmehr setzen Trainer Andreas Zimmermann und Sport-Vorstand Joachim Krug alles daran, die Weichen für die nächste Spielzeit in der Regionalliga zu stellen. Bevor das erste Training am 13. Juni ansteht, muss noch einiges getan werden. Immerhin sagt der Trainer schon einmal. „Wir sind in unserem Fahrplan gut in der Zeit.“

Von Henning Hoheisel