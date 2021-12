RW Ahlen mit genügend Sprit im Tank in den Zoo

Andreas Zimmermann tut das, was er immer macht. Der Trainer von Rot-Weiß Ahlen wirft vor dem Auswärtsspiel beim Wuppertaler SV die Motivationsmaschine an. Außenseiter? Ach, nein! Schließlich knöpften die Rot-Weißen dem Dritten schon einen Punkt ab. Zudem gibt es weiteren Grund für Zuversicht.

Beide haben beim anderen jeweils nur ein paar Monate arbeiten dürfen. Was damals für Frust und Enttäuschung gesorgt hat, ist längst wieder in Glück und Freude umgeschlagen. Björn Mehnert, der frühere Trainer RW Ahlens, trifft auf Andreas Zimmermann, den ehemaligen beim Wuppertaler SV. Jetzt kämpft Mehnert am Zoo von Platz drei aus um den Aufstieg, und Zimmermann an der Werse um den Klassenerhalt. Und beide sind rundum zufrieden. „Tja“, sagt Zimmermann, „wie schnell sich so was dreht ...“

Wer von den beiden Strategen am Samstag der Glücklichere sein wird, ist eigentlich längst abgemacht. „Wuppertal ist eine Hausnummer, eine echte Drittliga-Mannschaft mit einer brutal guten Offensive“, verrät Ahlens Trainer wenig Neues. Eigentlich sollte sich da nicht viel drehen diesmal. Auch dann nicht, wenn Mehnert ebenfalls den Gegner stark redet: „Ahlen hat eine unheimliche Mentalität, spielt mit Power und Laufbereitschaft.“

„ »Wenn wir unser Spiel durchsetzen, gibt es die Punkte automatisch« “ RWA-Trainer Andreas Zimmermann

Da kann ihm der Kollege nur Recht geben. „Wenn wir unser Spiel durchsetzen, die Balance zwischen Pressing und Defensive finden, dann gibt’s die Punkte automatisch“, spielen Zimmermann und seine Jungs leidenschaftlich gern den Favoritenschreck. „Klar haben wir eine Chance.“

Pihl kehrt zurück - nur Lindner fehlt noch

Dafür haben sie in Ahlen schon die ganze Woche auf das Duell im Stadion am Zoo hingearbeitet. „Wir wollen eine richtig guten Abschluss haben und Anschluss ans Mittelfeld“, gibt Zimmermann die Losung zu den Feiertagen aus und kann dafür – außer bei Lindner – auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Sogar Mike Pihl hat sich vorzeitig vom Krankenbett erhoben, um dabei zu sein. „Wir haben alle noch genügend Sprit im Tank“, lobt der Trainer, dass man von Verletzungen verschont worden sei und am Ende noch zulegen könne. Denn alle seien sie heiß aufs Spiel. Dass RW Essen ausgefallen ist, so Zimmermann, habe alle schon mächtig gefuchst.

Die Botschaft ist also klar: Wenn schon nicht der Erste, dann soll jetzt eben der Dritte dran glauben. Da ist RW Ahlen nicht wählerisch – man besiegt, was man kriegen kann ...