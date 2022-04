RW Ahlen startet „Mission endgültiger Klassenerhalt“

Drei Tage lang hatte ihn das Corona-Virus doch ganz schön mitgenommen, der Sieg in Wegberg-Beeck am Samstag aber die Genesung gleich so was von beschleunigt. Jetzt fühlt er sich wieder fit, der Trainer. Und so gehts heute Morgen noch mal zum Testen. „Und wenn dann alles gut ist, stehe ich abends wieder an der Seitenlinie“, hofft Andreas Zimmermann. Der unbedingt dabei sein will, einen Sieg gegen Alemannia Aachen einfahren und damit den Klassenerhalt endgültig perfekt machen will.

