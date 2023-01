RW Ahlen verpflichtet Dominik Klann vom SC Verl

Der erste Winter-Neuzugang ist unter Dach und Fach: Am Montag machte Rot-Weiß Ahlen die Verpflichtung von Dominik Klann perfekt. Der 23-Jährige, im defensiven Mittelfeld zuhause, wird zunächst bis Saisonende vom SC Verl ausgeliehen. Klann war vor dieser Spielzeit von Preußen Münster zum Drittligisten gewechselt, hat sich dort aber nicht als Stammspieler behauptet. „Auf dieser Position hatten wir in der Hinrunde ja unsere Sorgen, da wir da zu offensiv besetzt waren und zu wenig Stabilität hatten. Ich glaube schon, dass er uns da weiterhelfen wird“, sagte Ahlens Sportvorstand Joachim Krug gestern. Klann kam in der Hinserie für Verl zu fünf Einsätzen in der Dritten Liga. Bei RW Ahlen hofft er nun auf mehr Spielpraxis.

Der Vertrag mit Gerrit Kaiser wurde derweil mittlerweile aufgelöst, den Stürmer zieht es zurück zu Lippstadt.