RW Ahlens Festung fällt krachend

Irgendwann ist eben Ende. Das wusste schon der bekannte TV-Journalist Hanns Joachim Friedrichs in seinem Buch. Seit Freitag sind auch alle die um diese Erkenntnis reicher, die es mit RW Ahlen halten. Nach einem Sieg und vier Remis hat es den Regionalligisten nun doch auf eigenem Terrain erwischt. Was beim 2:6 (2:3) gegen den 1. FC Köln U 23 phasenweise an ein munteres Scheibenschießen erinnerte. Getreu dem Motto „wer hat noch nicht, wer will noch mal“. Von „Festung Wersestadion“ keine Spur. Von sattelfester Defensive auch nicht.

Velichkov kehrt ins RW-Tor zurück

Vor der Begegnung hatte Trainer Andreas Zimmermann viel verändert – und damit ebenso einiges gewagt – aber nichts gewonnen. Denn nach dem Anpfiff rotierte auch sein Team. Gleich auf vier Positionen hatte er die Startelf im Vergleich zum Auswärtsspiel in Wiedenbrück verändert. Nicht unbedingt erwartet kehrte dabei Martin Velichkov nach seinem verletzungsbedingten Ausscheiden am 10. September gegen Preußen Münster zurück in den Kasten. Zudem rückte Patrik Twardzik nach dem Lindner-Ausfall auf den freien Platz in der Innenverteidigung. Zudem begannen Ilias Anan für Romario Wiesweg und Gianluca Marzullo für Terence Groothusen.

Vielversprechender Beginn

Scheinbar blieb die Wirkung nicht aus. Denn bereits nach sechs Minuten konnten die Gastgeber jubeln. Anan bediente Andreas Ivan, der steckte auf Marzullo durch, der dann von einem Ausrutscher seines Gegenspielers profitierte und somit freie Bahn hatte. Der Abschluss war beinahe Formsache. Die Gäste waren bis dahin noch nicht im Spiel, was vielleicht auch daran lag, dass sie noch in den Ausweichtrikots aus der Vorjahreskollektion aufliefen. Mit zunehmender Spieldauer liefen sie aber den Staub aus den Kleidern.

Denn lange Freude hatten die Rot-Weißen nicht an der Führung. Zunächst egalisierte Mathias Olesen (12.) nach mustergültigem, aber ungehinderten Rückpass von der Grundlinie. Vor dem 1:2 (16.) hatte Velichkov noch prächtig pariert, aus spitzem Winkel aber erneut gegen Olesen dann das Nachsehen. Was gleich acht im Strafraum versammelte RW-Spieler beim 1:3 (34.) hatten, als sie zuvor den Ball nach einem Eckball nicht konsequent aus der Gefahrenzone bekamen. Zur Freude von Jens Castrop.

Marzullos zweiter Treffer macht Hoffnung - aber nur 120 Sekunden lang

Die RW-Abwehr wirkte nicht geordnet, geschweige denn stabil. Nicht auf den Außenpositionen, nicht im Zentrum. Was Zimmermann zur Pause mit der Hereinnahme von Kahlert und Wiesweg (für Twardzik und Anan) korrigieren wollte. Zumal Marzullo mit seinem Anschlusstreffer (41.) für Hoffnung gesorgt hatte. Schon in Wiedenbrück wirkte – wenn auch da offensiv – ein Doppelwechsel nachhaltig. Freitag war die Wirkung nach 120 Sekunden und dem 2:4 verpufft. Trotz des defensiven Doppelwechsels.

Das Bemühen, durchaus mit Ansätzen inklusive einem Aluminiumtreffer, war den Rot-Weißen nicht abzusprechen. Aber auch mit den Versuchen und nach 90 Minuten war auch damit Ende. Was nach dem 2:5 (81.) und 2:6 (89.) erlösend wirkte.