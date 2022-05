RW Essen lässt die Hafenstraße beben, Preußen wollen 2023 nachziehen

Der letzte Vorhang ist gefallen. RW Essen geht in die 3. Liga hoch, Preußen Münster verharrt eine Etage tiefer. An der Hafenstraße und eigentlich in der ganzen Stadt wurde ausgelassen gefeiert. Die Adler stürzten aber auch nicht in die Depression, sondern wurden vom Anhang gewürdigt und blickten voraus.

Der eine Traditionsclub aus NRW erlebte eine Party ohne Grenzen, der andere muss tief betrübt in der Viertklassigkeit verharren. RW Essen behauptete die Spitze der Regionalliga West im Aufstiegskrimi mit einem 2:0 (1:0) gegen RW Ahlen, während Preußen Münster das 2:1 (0:1) gegen den 1. FC Köln II nicht mehr half. Für eine erneute Wendung im Titelrennen hätte das Bundesliga-Gründungsmitglied ein 6:1 gebraucht, doch gerade nach der Pause blieben einmal mehr die vorhandenen Chancen hierfür auf der Strecke.

Der Schmerz war nachher in allen Gesichtern zu erkennen an der Hammer Straße. Gleichzeitig waren alle aber auch stolz auf eine super Saison (2,29 Zähler pro Partie). Die Kulisse war bedient und hatte zugleich ein gutes Gespür, dass Zuspruch nötig war in dem Moment. Joshua Schwirten hatte die Gäste in Front gebracht (40.), im Sturmlauf der Hausherren waren Thorben Deters (49.) und Marcel Hoffmeier (72.) erfolgreich. Das kleine Wunder blieb aus. „Es hat keinen Sinn zu philosophieren, wo wir es liegen lassen haben“, sagte Kapitän Julian Schauerte. „Ich hatte gedacht, dass ich meine Emotionen besser im Griff hätte.“ Sportdirektor Peter Niemeyer war ebenfalls traurig. „Es war merklich Druck auf dem Kessel. Aber ich habe bis zum Schluss dran geglaubt, weil wir Vollgas und Mentalität gezeigt haben.“ Das Zusammenwirken von Team und Fans ist für ihn elementar, auch in der Zukunft. „Unser Ansporn ist, dass die Welle nicht bricht, sondern größer wird“, so der 38-Jährige.

„ Mich hat das alles zu sehr mitgenommen. “ Sascha Hildmann

Coach Sascha Hildmann, dem Fast-Meistermacher, fehlte direkt nach Abpfiff die Kraft, eine Ansprache an die Spieler zu halten. „Mich hat das alles zu sehr mitgenommen. Es ist sehr bitter, aber ich bin auch sehr stolz.“

Ganz anders die Stimmung an der Hafenstraße, wo zwei Spieltage vor Schluss noch Trainer Christian Neidhart gehen musste. Seit es die 3. Liga gibt, genauer gesagt seit 2008, versuchte der Revierclub dorthin zu gelangen. Nach vielen vergeblichen Anläufen und dem hauchdünnen Scheitern im Vorjahr (punktgleich mit Borussia Dortmund II) drehten die Essener den Spieß nun um, setzten sich vor einer Woche wieder an die Spitze und gewannen dank der Tore von Cedric Harenbrock (29.) und Simon Engelmann (60.) souverän.

Einzelkritik: SC Preußen Münster – 1. FC Köln II Foto: Lisa Stetzkamp <strong>Max Schulze Niehues (2,0):</strong> Wird auch in der kommenden Saison die Nummer eins bei den Preußen sein. Der 33-Jährige war (mal wieder) der Fels in der Brandung, beim Gegentreffer chancenlos, dafür viele Paraden bei Kölner Offensivaktionen. Nach 38 Minuten mit einer Glanztat gegen Oliver Issa Schmitt. Auch nach der Pause auf der Höhe. Foto: Gunnar A. Pier <strong>Julian Schauerte (2,5):</strong> Der Kapitän ging mal wieder vorbildlich voran, räumte einiges ab. Er war auch nach den 90 Minuten einer der ersten, die versuchten, die Jungs wieder aufzurichten. Ein echter Leitwolf. Foto: Gunnar A. Pier <strong>Robin Ziegele (2,5)</strong>: In der Innenverteidigung zusammen mit Marcel Hoffmeier eine Bank. Spielte in den richtigen Momenten auf Abseits. Schaltete sich immer wieder in die Offensive ein. Zwang Kölns Tormann Daniel Adamczyk in der zweiten Hälfte zu einer Glanztat, als der Ziegeles Pfund von der Linie kratzte. Foto: Jürgen Peperhowe <strong>Marcel Hoffmeier (2,5):</strong> Bleibt er? Bleibt er nicht? Angebote unter anderem aus Liga zwei liegen dem auch am Samstag umsichtigen Innenverteidiger vor. Wenn er sich in den Angriff einschaltete, wurde es gefährlich, sein Schussversuch nach 17 Minuten war zu harmlos. Stark im Tackling. Er würde eine Lücke hinterlassen, wenn er ginge. Auch, weil er Tore schießen kann, nach 72 Minuten traf er ins Kölner Herz zum Siegtreffer. Foto: Gunnar A. Pier <strong>Jannik Borgmann (3,0):</strong> Für Luke Hemmerich in den Kader gerückt, verteidigte hinten links. Und machte seine Sache ordentlich. Solide Leistung. Foto: Gunnar A. Pier <strong>Manuel Farrona Pulido (3,0):</strong> Licht und Schatten beim Deutsch-Spanier, der es in die Startelf schaffte und in der 35. Minute mit einem blitzsauberen Kabinettsstückchen gleich zwei Kölner Gegenspieler im Strafraum versetzte – sein Schuss ging ans Außennetz. Zu wenig. Vielleicht hätte er die Murmel querlegen sollen. Foto: SCP <strong>Nicolai Remberg (3,0):</strong> Gewohnt aggressiv im Tackling, verschaffte sich immer wieder Respekt. Ein Gewinner in dieser Spielzeit, am Samstag war er aber nicht so torgefährlich wie sonst. Foto: Gunnar A. Pier <strong>Thorben Deters (3,0):</strong> Einer, der in dieser Saison wichtige Tore gemacht hat. Auch gegen die Kölner, das 1:1 unmittelbar nach der Pause war ein Brustlöser. Sein elfter Saisontreffer blieb der einzige, er ließ wie viele seiner Teamkollegen weitere hochkarätige Chancen liegen. Foto: Gunnar A. Pier <strong>Alexander Langlitz (4,0):</strong> Nicht effektiv genug auf der rechten Seite. Hatte schon bessere Tage im Dress des SCP. Zwar bemühte er sich im ersten Abschnitt, aber seine Aktionen waren mehr dem Zufall geschuldet. Seine Auswechslung zur Pause war folgerichtig. Foto: Gunnar A. Pier <strong>Deniz Bindemann (4,0):</strong> Für Gerrit Wegkamp im Spiel, der Youngster brannte auf seinen Einsatz – war aber meistens zweiter Sieger gegen die baumlangen Abwehrspieler aus Köln. Nach 21 Minuten fehlte eine Fußspitze zur Führung. Foto: Gunnar A. Pier <strong>Henok Teklab (2,5):</strong> Als „Fußballgott“ von den Fans tituliert. Zauberte auf der linken Seite wie in besten Zeiten. Seine Flanken sorgten immer für Gefahr im Kölner Strafraum. Und er war selbst nah dran, sich zu belohnen, ihm stand nach 78 Minuten allein der Pfosten im Wege. Foto: Gunnar A. Pier <strong>Gerrit Wegkamp (3,5):</strong> Kam erst in der 46. Minute und hatte wenig gute Aktionen. Sein Pass im Strafraum auf den freien Jan Dahlke war sauber, aber der traf das leere Tor nicht (75.). Vielleicht hätte ihn Trainer Sascha Hildmann von Beginn an bringen müssen – als kopfballstarken Spieler gegen die langen Abwehrrecken aus Köln. Foto: Gunnar A. Pier <strong>Manfred Osei Kwadwo (2,5):</strong> Ein echter Wirbelwind nach seiner Einwechslung in der 46. Minute. Schade, dass der 26-Jährige in dieser Spielzeit so oft von Verletzungen zurückgeworfen wurde. Brachte Feuer ins Spiel und war an etlichen guten Offensivaktionen beteiligt. Foto: Gunnar A. Pier <strong>Darius Ghindovean (3,0):</strong> In der letzten halben Stunde ein Gewinn, ohne Fortune. Kölns Tormann Daniel Adamczyk fischte seinen Hammer nach 66 Minuten aus der Ecke. War am Führungstreffer durch Marcel Hoffmeier beteiligt. Foto: Jürgen Peperhowe <strong>Jan Dahlke (-):</strong> Kam nach 66 Minuten, als Trainer Sascha Hildmann alles auf eine Karte setzte. Traf nach 75 Minuten das leere Tor nicht. Den musste er machen. Foto: Gunnar A. Pier

Der Ausnahmezustand im Stadion kannte keine Grenzen, schon lange vor dem Abpfiff war die Masse siegessicher. Mittelfeldspieler Oguzhan Kefkir sagte: „Wir sind einfach nur erleichtert. Die ganze Last von der Saison ist von den Schultern. Es ist einfach nur geil und unbeschreiblich.“

Große Erwartungshaltung

Der Erwartungshaltung beim Top-Favoriten war riesig über die gesamte Serie, die vom Böllerwurf-Skandal im Rückspiel gegen Münster samt Wertung pro SCP überschattet und vielen Rückschlägen wie personellen Eskapaden durchzogen war. Vorstandschef Marcus Uhlig dachte im Triumph aber sogar an den Dauer-Erzrivalen: „Das war ein epischer Kampf mit 1000 Geschichten. Wir sehen uns im nächsten Jahr in der 3. Liga“, sagte er dem „Reviersport“. Der Clubboss hatte Tränen in den Augen, als er hervorbrachte: „Der Riese ist erwacht!“ Die Essener Innenstadt tauchte derweil für Stunden in ein rot-weißes Farbenmeer ein.

Die Preußen waren emotional aufegwühlt. Foto: Jürgen Peperhowe

Die Preußen, die fair gratulierten, würden gern 2023 nachziehen. Wie beschwerlich der Weg dorthin ist, hat RWE gezeigt – und es letztlich doch gepackt.