RWA-Eigengewächs Pihl: „Ich hasse es zu verlieren“

Am Samstagnachmittag (14 Uhr) bei den Sportfreunden Lotte ist er zwar noch einmal zweite Wahl, aber nichts stresst Mike Pihl (28) weniger. Sein Trainer Andreas Zimmermann bestärkt ihn: „Daniel Francis und Mike sind beide stark, ich muss mir nie Gedanken machen, dass wir auf Rechtsaußen schwach sein könnten.“ Wahrscheinlich werden die beiden gegen Wegberg-Beeck wieder tauschen.

Herr Pihl, wahrscheinlich wünschen Sie Ihren Konkurrenten Daniel Francis ganz schnell wieder in die Nationalmannschaft von Sierra Leone zurück, oder?

Mike Pihl (lacht): Oh je, ganz sicher nicht. Daniel und ich sind keine Konkurrenten, sondern echte Kumpel, die sich gegenseitig alles Gute gönnen. Klar, wir wollen zwar beide spielen, aber niemals den anderen unfair ausstechen.

Eine gute Stimmung, die in der ganzen Mannschaft herrscht? Wie sonst kann man ein 2:6 gegen Köln so gut wegstecken.

Qualität steckt in der DNA

Pihl: Ja, es passt zum Team, dass wir solche Antworten geben können. Man kann gegen Köln unter die Räder kommen, aber es ist doch geil, dann solche Siege gegen Gladbach und Aachen nachzulegen. Wir haben durchaus die Qualität, und es steckt einfach in unserer DNA, alles zu geben.

Wird es dann schwer, am Samstag gegen den Vorletzten in Lotte ebenfalls alles geben?

Pihl: Sie werden bei uns keinen finden, der nur 80 Prozent gibt. Nicht in Lotte oder irgendwo. Und ich gehe da so konzentriert ran, wie immer. Und wissen Sie warum? Weil ich es hasse zu verlieren.

Sie haben offensive Außenbahn gespielt. Jetzt aber alles Defensiv und rechte Kette. Stört das nicht?

Pihl: Ja, seit dem SC Roland eigentlich offensives Mittelfeld. Aber als Daniel Francis erstmals zur Nationalmannschaft gefahren ist, hat mich der Trainer gefragt, ob ich diesen Posten spielen kann, und ich hab Ja gesagt. Ich hab unter Zimmermann alles gespielt, außer Innenverteidiger und Torwart. Gut, das muss ich beides auch nicht, aber sonst ist es mir egal, Hauptsache Fußball. (lacht) Und es ist doch toll, wenn man einfach alles kann, oder?

Herr Pihl, jetzt sind Sie ja auch auf dem Platz schon ein Laufwunder mit scheinbar drei Lungen, aber zusätzlich auch voll berufstätig und mit täglichem Training. An wie viel Enden brennt Ihre Kerze?

„ »Für alles andere hab ich vielleicht mehr Zeit, wenn ich 40 bin« “ Mike Pihl

Pihl: Man muss schon verrückt sein, stimmt. Ich mache das ja seit der Jugend-Bundesliga bei RW Ahlen und dann mit Beruf ab dem SC Roland seit neun Jahren. Aber ich finde es klasse, das alles zusammenzufügen. Und es sind Erfahrungen, die dir niemand nehmen kann. Was soll’s! Das ist Teil meines Lebens. Für alles andere hab ich vielleicht mehr Zeit, wenn ich 40 bin.

Frisst einen das nicht auch auf?

Pihl: Ja, manchmal erschöpft einen das natürlich. Aber dann kommen wieder so geile Spiele wie gegen Preußen Münster mit den begeisterten Fans dabei, und dann weiß man wieder, wofür man das eigentlich macht.

Bestimmt nicht mehr, um reich zu werden. Bedauern Sie, dass es in Ihrer Karriere nicht weiter hinausgegangen ist?

Pihl: Nun ja, es gab eine Zeit, da habe ich es verpasst, mal mehr in den Fußball zu investieren. So wie es Daniel Francis jetzt macht: mal ein Jahr nur auf den Sport konzentrieren. Ja schade, das bedauere ich tatsächlich etwas. Aber ich hätte nie meine Ausbildung für den Fußball abgebrochen. Und dann sag ich mir: Hey, du spielst Regionalliga. Davon können andere nur träumen! Also alles gut.

Sie sind jetzt 28 Jahre jung, also weder alt noch wirklich jung. Gibt es sportlich noch Ziele?

Pihl: Klar, mit RW Ahlen weiter Regionalliga spielen zu können, also früh aus dem Abstiegskampf herauszubleiben. Vielleicht nächstes den Vertrag verlängern. Und am Ende, nach dem aktiven Teil, ja, warum nicht mal den Trainer versuchen. Ich kann es ja doch nicht lassen. Ehrlich, ich will, dass mich der Fußball bis in meinen Tod begleitet.