RWA hat „Revanche“ im Sinn und RWE-Triumph im Rücken

Ahlen

Der Stachel sitzt noch tief. Mit 2:6 ließ sich RW Ahlen am 15. Oktober des vergangenen Jahres im eigenen Wohnzimmer Wersestadion vorführen. Am Samstag steht nun der Gegenbesuch am Rhein an. Mit Wut im Bauch, vor allen Dingen aber mit einem 2:0-Triumph über RW Essen im Gepäck.

Von Uwe Gehrmann