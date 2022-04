RWA-Kapitän Kevin Kahlert bleibt an Bord

Ahlen

Wenn schon nicht die 90 Minuten für eine Top-Meldung reichte, schob RW Ahlen eine nach dem Remis gegen Lotte nach. Und die ist in der Wersestadt mindestens so willkommen wie ein Dreier. Denn Kapitän Kevin Kahlert bleibt an Bord, verlängert am Dienstag seinen Vertrag um ein Jahr. Einen ganz besonderen Treffer landete derweil auch Patrik Twardzik.

-uwe-