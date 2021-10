RWA-Trainer versichert:„Bei uns ist immer Spektakel“

Es ist ja nicht so, dass Andreas Zimmermann ein unbeschriebenes Blatt ist. „Nach einer haushohen Niederlage auswärts vor 5000 Fans mit 0:1 zurückliegen“, grinst er und denkt an bewegte Zeiten bei Hertha BSC, 1. FC Union Berlin oder auch LR Ahlen zurück. „Hab ich alles schon erlebt.“ Und so macht ein schneller Aachener Vorsprung den Mann auch nicht verrückt.

„Wir haben uns kurz gesammelt und die dann mit Angriffs- und Mittelfeldpressing so was von an die Wand gespielt“, schimmert der Stolz auf eine Mannschaft durch, die sich mit dem 2:0-Pokalsieg in Rhynern vom bösen 2:6 gegen Köln wunderbarerholt zeigte. Was den Trainer nicht überrascht. „Manchmal muss man als Mannschaft auch gar nicht so gut spielen, und man gewinnt doch. Siege helfen, Siege sind der Klebstoff zum Erfolg.“

„ »Das waren nicht nur Ivan und Holldack« “ RW-Trainer Andreas Zimmermann hob die Teamleistung hervor

Zwar war natürlich Alemannia Aachen auch nicht in der besten mentalen Verfassung, erst Recht nicht, nachdem Ahlen nach der Pause sofort 2:1 in Front ging. Aber so was muss man erst mal ausnutzen können. „Und das waren nicht nur Ivan und Holldack“, lobt Zimmermann die ganze Bande. „Ein Marzullo hat Räume geöffnet, ein Mamutovic hat hervorragend auf die Lücken gespielt“, war der Fußballlehrer glücklich und freut sich, dass die bewegten Zeiten noch lange nicht aufgehört haben. „Tore und Emotionen, bei uns ist einfach immer Spektakel!“