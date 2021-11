SC Türkiyem darf die 44. Auflage gegen Titelverteidiger Preußen II eröffnen

Die Gruppen stehen, die 44. Hallen-Stadtmeisterschaften können über die Bühne gehen. Natürlich mit den aktuell fast alternativlosen 2G-Regeln. Eine gewisse Vorfreude war bei der Auslosung in den Räumen des Ausrichters 1. FC Gievenbeck am Montag allenthalben spürbar.

Norbert Reisener hatte es nicht leicht am Montagabend. Der Ehrenvorsitzende des Fußballkreises Münster war als Losfee für die Hallen-Stadtmeisterschaften eingesprungen, weil sein Nachfolger als Kreis-Boss, Norbert Krevert, verhindert war. Erst hatte der erfahrene Funktionär mit einer schwer zu öffnenden Kugel zu kämpfen, woraufhin Chef-Organisator und Moderator Christian Wielers lächelnd anmerkte: „Zwei haben wir zugeklebt.“ Dann musste Reisener auch noch bis zum allerletzten Verein warten, ehe er seinen Heimatclub TuS Hiltrup aus der Trommel fischte. Doch beides ertrug der 75-Jährige gelassen bis stoisch. Ihn bringt eben so schnell nichts aus der Ruhe.

Gut 20 Gäste

Das darf Wielers ebenfalls für sich reklamieren. Mit den gut 20 Gästen im Sportpark einte ihn die Freude, dass die 44. Auflage des Turniers nach einjähriger Pause wohl über die Bühne gehen darf. Mit der 2G-Regel (auch für alle Spieler) hat der FCG den Rahmen hierfür geschaffen. Mehr kann er nicht tun.

„Wir werden gewissenhaft prüfen, dass alles eingehalten wird“, so der Hallensprecher. Der Block D bleibt bis auf die Endrunde als Sitzecke für die Mannschaften frei. Feste Plätze wie sonst nur am Finaltag sind 2021 obligatorisch. Tickets gibt es nur digital zu kaufen.

Die Änderungen im Modus betreffen bei den Senioren, die wie immer vom 26. bis 30. Dezember kicken, nur die Qualifikation. Das Doppel-K.o.-System soll mehr Spannung bringen. Der Birati Club eröffnet gegen den FC Polonia Münster, dann folgen die SG Dyckburg gegen Athletico Union (erstmals dabei), der im Ligabetrieb schon wieder abgemeldete Debütant aus der Beachsoccerszene namens Real Münster gegen Centro Espanol sowie der Rroma Kultur Verein gegen Teutonia Coerde. „Wer zweimal gewinnt, ist in der Hauptrunde dabei. Wer zweimal verliert, ist raus“, so Wielers. Elf Spiele werden bei der Ouvertüre gespielt.

Das eigentliche Turnier eröffnet Titelverteidiger und Oberligist Preußen Münster II gegen B-Ligist SC Türkiyem. Die eine große Hammergruppe, wie es sie früher manchmal gab, kam nicht zustande.

Zwei sehr ausgeglichene Gruppen

Ausgeglichen wird es in Gruppe D mit dem VfL Wolbeck, dem SV Mauritz, dem TuS Saxonia und GW Amelsbüren. Stark besetzt ist zumindest die Gruppe F mit dem SC Münster 08, Wacker Mecklenbeck und dem FC Münster 05. Ein Qualifikant komplettiert die Runde.

Bei den A- und B-Junioren scheiden nur drei beziehungsweise vier Teams in der Vorrunde aus, zwölf kommen jeweils zum Finaltag, wo es in vier Dreiergruppen und dann mit dem Viertelfinale weiter geht. „Die Chance, dort dabei zu sein, wollten wir möglichst vielen Teams geben“, so Wielers.