Kramer vor dem Aus: Schalke verliert auch gegen Hoffenheim deutlich

Vier Niederlagen in Folge, nur sechs Punkte nach zehn Spielen – der Blick auf die blanken Zahlen beim FC Schalke 04 ist ein düsterer. Gegen Hoffenheim zeigte Schalke 45 Minuten lang ein gutes Heimspiel, präsentierte sich in den entscheidenden Situationen aber doch zu ungenau und wurde eiskalt bestraft. So richtig viel kann man Frank Kramer nach dem Auftritt nicht mal ankreiden. Zweimal Pfostenpech auf der einen, zwei Elfmeter auf der anderen Seite – es ist einfach ziemlich unglücklich gelaufen für Schalke. Insgesamt aber schaffte der Coach es in den vergangenen Spielen nicht, den richtigen Spielplan für seine Schalker zu finden. Zugegeben: Kramer hatte auf Schalke von Beginn an eine sehr schwierige Baustelle zu bearbeiten. Er musste die traditionell hohen Erwartungen und den eher durchschnittlichen Kader des Aufsteigers ausbalancieren. Diese Mission aber scheint nun gescheitert.



Von Camillo von Ketteler