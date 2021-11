Scheller schneller mit Rekord

Markus Scheller ist kein Unbekannter in Steinfurt. Bereits 2019 gewann der Lehrer aus Warendorf den Steinhart500. Seine Zeit damals: 2:50:49 Stunden. Beim zehnten Steinhart500 am Sonntag lief Scheller fünf Minuten schneller als vor zwei Jahren und gewann über die Marathondistanz in „2:35:irgendwas. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut“, grinste der Vater von drei Töchtern im Ziel über alle Backen. Neue persönliche Bestzeit, denn mit 2:38:08 war Scheller zuletzt in Cuxhaven im Juni als Sieger über die Ziellinie gerannt.

