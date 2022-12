Schöne Bescherung – neuer Vertrag für Niklas Castelle

Um Niklas Castelles Figur muss man sich eher keine Sorgen machen. Was rein gar nichts über die Kochkünste von Mutter Sonja aussagt, im Gegenteil. Über die Feiertage sitze er daheim in Senden gerne mit der Familie am Esstisch, verrät der 20-Jährige den WN. Aber es vergehe – selbst an Weihnachten – kein Tag, an dem der Angreifer der Zweitvertretung des FC Schalke 04 sich nicht in irgendeiner Form sportlich betätigt. „Laufen bei minus vier Grad? Kein Problem“, sagt Castelle. Wenn jemand der Kälte entfliehe, um nach der intensive Hinrunde in Liga vier unter Palmen zu regenerieren, sei das „super für den Betreffenden. Aber mir gibt das nichts.“ Gerade jetzt. Gerade nach einem Halbjahr, in dem durchaus nicht alles nach Plan für den jungen Angreifer lief.

