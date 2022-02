Schwadorf wieder dabei – Spielausfälle der Preußen kommen ihm gelegen

Münster

Das Comeback hat Jules Schwadorf schon mal gegeben. Erst bei De Graafschap am Montag, dann für die U 23 von Preußen Münster am Dienstag gegen die SF Lotte. Nach seinem Sehnenanriss ist der Mittelfeldspieler wieder fit. Und brennt auf Einsätze in der Meisterschaft.

Von Thomas Rellmann