Schwalbe und Jungeilges schließen Rückraumlücke bei der ASG

Sie haben ihn gelüftet, den geheimnisvollen Schleier. Nach dem bereits am vergangen Sonntag Alexander Jungeilges den Dress der Ahlener SG trug, wurde am Mittwochabend auch der Zugang von Matthias Schwalbe offiziell verkündet. Klaffte auf der rechten Angriffsseite des Handball- Drittligisten lange eine Lücke, meldet die ASG gleich doppelten Vollzug.

Mit Jungeilges kehrt ein Ahlener Eigengewächs aus dem Handball- Leistungs-Zentrum zurück an die Werse. Bereits in der Saison 2016/17 schaffte er den Sprung aus der eigenen Jugend in den erweiterten Kader der ersten Mannschaft, bevor es den 23-Jährigen studientechnisch nach Ostwestfalen verschlug. Nun kehrt der 194 Zentimeter große, wurfgewaltige Rückraumspieler zurück zu seinen Wurzeln.

Schwalbe kommt aus Leutershausen

Nur ein Jahr älter ist der zweite Neuzugang. Matthias Schwalbe stößt vom hessischen Drittligisten SG Leutershausen zum HLZ Ahlener SG. Schwalbe wurde in der Jugend der HSG Wetzlar ausgebildet und spielte unter anderem um die Deutsche B-Jugend-Meisterschaft. Der spielstarke Rückraumrechte fühlt sich besonders in der Abwehr wohl und weiß hier seine 94 Kilogramm gekonnt einzusetzen. „Ich habe mich direkt beim ersten Besuch in Ahlen sehr wohl gefühlt und mich super mit dem Team verstanden,“ fasst Schwalbe seine ersten Ahlener Eindrücke zusammen.

Chef-Trainer Frederik Neuhaus sieht in den Neuzugängen zwei sich gut ergänzende Spieler: „Wir haben nun auch auf der rechten Seite sowohl Wurfgefahr aus der zweiten Reihe, als auch Spielstärke und Torgefahr im Eins gegen Eins.“

Team wird weiter verjüngt

Mit dem Linkshänder-Duo unterstreicht das HLZ Ahlener SG sein Bestreben, die Verjüngung des Drittliga-Kaders voranzutreiben. Mit durchschnittlich gerade einmal 22,8 Jahren (die WN berichteten), wird das HLZ Ahlener SG in der kommenden Saison einen der jüngsten Kader in der 3. Liga stelle n.