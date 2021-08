Schwalbe-Verletzung trübt Stimmung beim HLZ Ahlener SG

Die gute Laune in Reihen des HLZ Ahlener SG hat einen Dämpfer bekommen. Zwar zeigte der Handball-Drittligist beim knappen 30:31 gegen TuSEM Essen II gute Ansätze und auch beide Deckungsvarianten „funktionierten“ nach den Worten von Trainer Frederik Neuhaus. Doch auf der Fahrt ins Trainingslager nach Differdingen hatten sie auch eine Hiobsbotschaft im Gepäck – die Verletzung von Matthias Schwalbe.

Mit einer Hiobsbotschaft im Gepäck ist Drittligist HLZ Ahlener SG am Donnerstagmittag ins viertägige Trainingslager nach Differdingen gereist. Denn am Vorabend und beim 30:31 (13:14) gegen TuSEM Essen II hat sich Matthias Schwalbe verletzt. Der Neuzugang von der SG Leuterhausen verdrehte sich ohne Fremdeinwirkung den Fuß, droht nun länger auszufallen. Eingehende Untersuchungen werden aber erst noch für eine genaue Diagnose sorgen.

„Gerade in der Abwehr hat er schon für Stabilität gesorgt, gut zugepackt. Jetzt heißt es abwarten“, reagierte Frederik Neuhaus kurz vor der Abfahrt nach Luxemburg auf den Ausfall des Linkshänders. Gemeinsam mit Rückkehrer Alexander Jungeilges soll der 24-Jährige das Gespann im rechten Rückraum bilden.

Neuzugang Schwalbe verdreht sich den Fuß

Gespielt hatten die Ahlener vielversprechend. „Wir hätten auch gewinnen können, wenn wir uns in einigen Situationen clever verhalten hätten. Aber die jungen Spieler wollen noch zu viel“, zeigte sich der Trainer nicht unzufrieden. Vor der Pause ließ er in der Abwehr eine aktive 6:0-Deckung spielen, um nach dem Wechsel eine 5:1-Formation auszuprobieren. „Beides hat funktioniert“, befand Neuhaus.

Und er erhielt Bestätigung vom sportlichen Leiter. „Wir haben viele Angriffe gefahren. Und bei 14 Gegentore in Halbzeit eins können wir uns nicht beschweren. Was auch für den zweiten Durchgang galt“, gab Jan Anton zu Protokoll, während er mit einem dreiköpfigen Vorkommando schon am Vormittag auf dem Weg ins Trainingslager war.