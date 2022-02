Sieben Starter der LG Brillux haben keine Zeit für Leipzigs schöne Seiten

Kerstin Schulze Kalthoff ist die Dame auf dem Gruppenbild der Leipzig-Starter der LG Brillux Münster. Sechs Leichtathleten geben der 1500-Meter-Läuferinnen das Geleit bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Sachsen – und alle sieben wollen so schnell und oft wie möglich an den Start gehen.

Kerstin Schulze Kalthoff darf als einzige Frau der LG-Abordnung die Titelkämpfe in Leipzig am Samstag eröffnen..

Leipzig hat so einiges zu bieten. Das Rathaus im Renaissance-Stil, die spätgotische Thomaskirche und die Nikolaikirche als Pilgerstätte der jüngeren deutschen Geschichte. Die Leichtathleten der LG Brillux Münster haben sich für dieses Wochenende fest vorgenommen, all diese Sehenswürdigkeiten komplett zu ignorieren. Für sie geht es ausschließlich in die historisch eher unbedeutende Quarterback Immobilien Arena – eine nagelneue Multifunktionssportstätte mit Bestzeitgarantie und prominenter Gästeliste: Unter anderem haben sich Gina Lückenkemper und Malaika Mihambo angesagt.

Schulze Kalthoff legt los

Bei den Deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften sind die sechs Starter und die eine Starterin aus Münster von der ersten bis zur letzten Minute im Einsatz. Als Erste darf Kerstin Schulze Kalthoff ran, die im 1500-Meter-Vorlauf den Höhepunkt der nationalen Hallensaison am Samstag um 13.30 Uhr eröffnet. Ihr erklärtes Ziel ist ein zweiter Start am Sonntag, wenn nur noch die besten zwölf Athletinnen antreten dürfen. Einen freien Sonntag will sich auch Marco Sietmann ersparen, der direkt im Anschluss seinen 1500-Meter-Vorlauf bestreitet. Chefcoach Jörg Riethues sagt seinen Mittelstrecklern zwei harte, aber durchaus aussichtsreiche Rennen voraus: „Beide können das Finale schaffen.“

„ »Das ist ein ganz enges Rennen, da kommt es auf den Start und die Tagesform an.« “ Jörg Riethues

Das gilt natürlich auch für 60-Meter-Sprinter Markus Greufe, der den ersten Wettkampftag beschließen darf, wenn er zuvor sein Halbfinale übersteht. „Das ist ein ganz enges Rennen, da kommt es auf den Start und die Tagesform an“, so Riethues mit Blick auf die Meldezeiten in der Starterliste. Greufe will dabei seine persönliche Bestzeit unter die 6,70-Sekunden-Marke drücken, was die Finalchancen erheblich steigern würde.

Herden fehlt krank

Erst am Sonntag steigen Jacob Bruns und Kai Sparenberg über die 200 Meter ein. Für beide war das DM-Ticket schon ein großer Erfolg, der Auftritt in Leipzig ist der verdiente Lohn. Ihre Ziele sind neue persönliche Bestzeiten – und natürlich ein krönender Abschluss in der 4x200-Meter-Staffel, die dann vor laufenden ZDF-Kameras den Wettkampf beschließen darf. Dann werden sie voraussichtlich mit Ole Patterson und Bastian Sundermann den Staffelstab wechseln. Fehlen wird dem Quartett allerdings Luka Herden, der krankheitsbedingt den Ausflug nach Sachsen kurzfristig stornieren musste – und so auch beim 60-Meter-Sprint und in seiner Paradedisziplin, dem Weitsprung, nicht starten kann.