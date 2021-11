Sehr viel Zustimmung und wenig Ungeimpfte bei Münsters Clubs

2G- und 2G-plus-Regeln: In NRW wird die sogenannte 2G-Regel flächendeckend umgesetzt werden. Nur geimpfte oder genesene Menschen haben noch Zutritt zu Gastronomie, Museen, Ausstellungen, Konzerten, Theatern, Kinos, Tierparks, zoologischen Gärten, Freizeitparks, Schwimmbädern und Wellnesseinrichtungen. Der Besuch von Sportveranstaltungen, Weihnachtsmärkten und Volksfesten fällt ebenso unter die Regelung wie touristische Übernachtungen oder die Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen (mit Ausnahme medizinischer oder pflegerischer Dienstleistungen oder Friseurbesuche).



Dort, wo das Infektionsrisiko besonders hoch ist - etwa in Diskotheken, Clubs und auch bei Karnevalssitzungen - gilt 2G plus. Geimpfte und Genesene müssen zusätzlich einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen.



Foto: picture alliance/dpa | Paul Zinken