Kommender Preußen-Gegner beendete Serie von Verfolger Fortuna Köln

Für Preußen Münster lief der Spieltag fast nach Wunsch, da viele der vermeintlichen Konkurrenten Punkte abgaben. Doch zugleich haben sich neue Verfolger ergeben, denn in der Regionalliga West geht es überaus eng zu.

Die Regionalliga West schiebt sich weiter zusammen. Sechs Punkte liegen zwischen Rang drei (SV Lippstadt) und dem ersten Abstiegsplatz 15 (1. FC Düren). Den Preußen kann das recht sein, denn die Verfolger schwächelten am Wochenende in großen Teilen. RW Oberhausen verlor beim Wuppertaler SV mit 0:1, am Sonntag ging Fortuna Köln mit 1:4 gegen den nächsten SCP-Gegner Fortuna Düsseldorf II unter. Wohlgemerkt nach sechs Spielen ohne Niederlage – genau wie der FC Schalke 04 II, der überraschend 1:2 beim bisherigen Schlusslicht SG Wattenscheid 09 verlor. Der ältere Bruder von Nationalspieler Leroy Sané, Kim, triumphierte dabei über den jüngeren, Sidi.

Bruderduell geht an Wattenscheid

Am Freitag hatte bereits Tabellenführer SV Rödinghausen im engen Derby beim SC Wiedenbrück (1:1) zwei Punkte verschenkt. Neben dem SCP durfte sich Alemannia Aachen (3:1 gegen den 1. FC Köln II) als Sieger des Spieltags fühlen. Unter Coach Helge Hohl haben die Kaiserstädter nun zweimal gewonnen und sind Vierter mit einem Spiel weniger als der Dritte Lippstadt, der mit dem 3:1 beim Drittletzten 1. FC Bocholt die grandiose Saison bestätigte

Im Keller feierten RW Ahlen (3:1 gegen den weiter schwächelnden 1. FC Kaan-Marienborn) und Borussia Mönchengladbach II (2:1 gegen den neuen Letzten SV Straelen) Befreiungsschläge und verließen die Abstiegsränge. In dieser engen Spielklasse war das gleichbedeutend mit dem Anschluss an die Verfolgergruppe.