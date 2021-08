So knapp wie noch nie – RV Albersloh gewinnt erste Runde

So knapp war es noch nie: Der RV Albersloh gewann die erste Wertung des Volksbank-Springpokals im Kreisreiterverband Warendorf mit nur vier Zehntel Sekunden Vorsprung. An diesem hochspannenden Wettkampf nahmen zwölf Mannschaften teil.

Der RV Albersloh hat die erste Runde des Volksbank-Springpokals 2021 für sich entschieden. Nach einem überaus spannenden Springen verwies die Equipe aus Albersloh den Gastgeber RZFV Ennigerloh-Neubeckum um nur vier Zehntel Sekunden auf Rang zwei. Rang drei sicherte sich die Mannschaft des RV Geisterholz.

Bei einem Wettbewerb entscheidet oft die Tagesform. Und das Glück, manchmal. Drauf haben es aber alle Mannschaften, mindestens eine Tageswertung zu gewinnen, oder gar die ganze Serie. Den Beweis lieferten die zwölf Mannschaften beim Sommerturnier des RZFV Ennigerloh-Neubeckum.

„ »Wir haben den Springpokal in den Fokus genommen und uns in diesem Jahr speziell darauf vorbereitet.« “ Daniel Nienkemper

Die Gastgeber waren vom ersten Reiter an mit vorne dabei. „Wir haben den Springpokal in den Fokus genommen und uns in diesem Jahr speziell darauf vorbereitet“, sagt Daniel Nienkemper, Turnierleiter und 1. Vorsitzende des Vereins. Die Mannschaft wurde schon früh zusammengestellt. „Wir haben geschaut, wer dafür in Frage kommt“, erklärte Nienkemper. Das zeigt, wie begehrt diese Serie ist, um die der KRV Warendorf von vielen Nachbarverbänden beneidet wird.

Erst recht, wenn sie beim Auftakt auf der schicken Anlage dabei gewesen wären. Die erste fehlerfreie Runde ließ nicht lange auf sich warten. Sabrina Rusche (RV Ostbevern) lieferte die mit Amazing. Von da an war es ein Kopf-an-Kopfrennen, bei dem sich die Mannschaften aus Ennigerloh-Neubeckum, Albersloh und Wessenhorst als die herauskristallisierten, die für den ersten Tagessieg in Frage kamen.

Sophie-Marie Böselt von der PSG Alt-Ahlen gewann mit Caramia die Einzelwertung. Foto: R. Penno

Der ging mit dem letzten Mannschaftsreiter an den RV Albersloh. Reinhard Lütke-Harmann und Carlitos kamen in 60,64 Sekunden durch den anspruchsvollen Parcours und verdrängten damit Ennigerloh-Neubeckum noch von der Spitze. In Zahlen ausgedrückt: Albersloh lieferte drei fehlerfreie Ritte in 191,57 Sekunden, die Gastgeber in 191,61 Sekunden. Knapper war es noch nie. Noch schneller war der RV Geisterholz, der nur mit drei Reitern angetreten war (190,70), aber einen Abwurf im Ergebnis hatte. Auf den nächsten Plätzen reihten sich der PSV Wessenhorst und die Startgemeinschaft mit PSG Alt-Ahlen und dem RV Enniger-Vorhelm für eine stimmungsvolle Ehrenrunde ein.

Die Siegerschleife der Einzelwertung holte sich Sophie-Marie Böselt (Alt-Ahlen) ab, die mit Caramia in 59,82 Sekunden die beste Zeit vorlegte. Dahinter folgten Reinhard Lütke-Harmann (60,64) und Anna Nienaber (Geisterholz) mit Loona (60,67). Fortgesetzt wird der Springpokal beim Turnier des RFV Sendenhorst am 29. August.