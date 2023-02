Sophia Fallah ist gerade besonders wertvoll für den BSV Ostbevern

Sophia Fallah wird in der 2. Liga gerade mit MVP-Medaillen überhäuft. Die 18-jährige Mittelblockerin spielt für den BSV Ostbevern und für das Bundesstützpunkt-Team VCO Münster. In Ostbevern fühlt sie sich wohl, wird aber kaum zu halten sein.

Die 18-jährige Sophia Fallah (Nummer 5) ist in dieser Saison mit einem Doppelspielrecht für den BSV Ostbevern in der 2. Liga und für den VCO Münster in der 3. Liga im Einsatz.

In den Ligen des Deutschen Volleyball-Verbandes werden nach jedem Spiel die MVP geehrt, die Most Valuable Players, also die wertvollsten Spieler oder Spielerinnen jeder Mannschaft. Es gibt dann Medaillen – eine goldene Plakette für den Vertreter des Siegerteams und eine silberne. Die Auswahl trifft keine Jury oder das Publikum, sondern jeweils der gegnerische Trainer direkt nach der Partie. Es ist also eine rein subjektive Entscheidung. Da kann es auch mal passieren, dass der Coach – noch ganz unter dem Eindruck eines womöglich aufwühlenden Spiels – eine Entscheidung fällt, die längst nicht von allen Zuschauern und Experten geteilt wird.