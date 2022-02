Spannung bis zur letzten Sekunde

Am Sonntag (13. Februar), in Deutschland ist es da schon nach Mitternacht, steigt in Los Angeles die 56. Austragung des Endspiels um die NHL-Meisterschaft zwischen den L.A. Rams und den Cincinnati Bengals. Der Lüdinghauser Len Havermeier schaut genau zu.

Am Sonntag wetteifern Rams (blaue Helme) und Bengals um die Vince Lombardi Trophy. Len Havermeier (kl. Bild) schaut sich das Spiel daheim an.

In den vergangenen Jahren ging es an dieser Stelle fast immer um Hass, Liebe und Hassliebe. Es ging um: Tom Brady. Reizfigur für die einen, „Greatest of All Time“ (GOAT) für die meisten. Dass beim Super Bowl LVI, der 56. Austragung des Endspiels um die nordamerikanische Football-Meisterschaft, ausnahmsweise nicht der 44-jährige Star-Quarterback, der seine Karriere inzwischen wohl beendet hat (erste Comeback-Gerüchte machen bereits die Runde), im Fokus steht, ist für Len Havermeier ein Grund mehr, sich das Spektakel in der Nacht auf Montag anzuschauen.