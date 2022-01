Spiel steht nach vier Positiv-Tests auf der Kippe

Lange stand am Freitag das Drittliga-Spiel des HLZ Ahlener SG gegen den ATSV Habenhausen auf der Kippe. Einige Spieler der Gastgeber waren positiv auf Corona getestet worden, so dass Trainer Frederik Neuhaus mit einer Spielabsage liebäugelte. Doch am um 17 Uhr haben die Verantwortlichen entschieden, dass die Partie – wie angesetzt – heute um 18.30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Halle angepfiffen wird.

