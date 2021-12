Spieler von RW Ahlen müssen sich Freischicht verdienen

Erst Doppel-, dann Freischicht. Den freien Sonntag müssen sich die Spieler von Rot-Weiß Ahlen erst verdienen. Da hat Andreas Zimmermann kein Einsehen. Der Trainer reagierte schon am Tag der Absage. Aber auch aus einem anderen Grund war er ein Thema.

Müssen am Samstag zwar zweimal ran, dürfen am Sonntag aber ausspannen: Bennet Eickhoff (l.) und die Regionalliga-Fußballer von Rot-Weiß Ahlen.

Freies Wochenende bei Rot-Weiß Ahlen? – Von wegen. „Die Jungs müssen am Samstag zweimal ran. Und wie ich den Trainer kenne, wird das kein Spaziergang“, ahnte Joachim Krug am Freitag schon, was die Spieler des Fußball-Regionalligisten erwartet. Dabei kam dem sportlichen Leiter die Absage des Spiels gegen Essen („An einigen Stellen konnte man die Grasnarbe wegschieben“) nicht ungelegen. „Der ganzen Mannschaft tut das gut. Alle haben etwas Regeneration verdient.“