Spöler und Hattemer freuen sich aufs Wiedersehen mit Borken

2021 wechselten Esther Spöler und Hannah Hattemer zum BSV Ostbevern. Jetzt treffen sie auf ihren alten Verein Skurios Volleys Borken. Der ist Tabellenführer und scheint es in dieser Saison ernst zu meinen mit der „Mission Aufstieg in die 1. Liga“.

2019 und 2022 sicherten sich die Skurios Volleys Borken den Meistertitel in der 2. Bundesliga Nord der Damen. Beide Male verzichteten sie anschließend auf den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Diesmal ist es anders, diesmal sind die Volleyballerinnen aus dem Westmünsterland offenbar zur „Mission Aufstieg in die 1. Liga angetreten“, wie es Esther Spöler ausdrückt.