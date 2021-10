Startelf von RW Ahlen mit einigen Fragezeichen

Wer gibt heute Abend wohl wem Nachhilfe? Schade, dass man sich nicht zusammentun kann, denn der eine kann auf Teufel komm’ raus kein Unentschieden, dem anderen fällt das Gewinnen schwer.

Der U 23 des 1. FC Köln, bislang noch ohne eine einzige Punkteteilung, trifft im Wersestadion auf die Remiskönige der Liga (19 Uhr). „Bei uns läuft alles so, wie wir es wollen“, behauptet Trainer Andreas Zimmermann zwar, dass er die Siegerei gar nicht so sehr vermisst und verweist auf die vier Punkte aus den letzten beiden Begegnungen.

Dreier wäre Balsam für dei rot-weiße Seele

Dennoch, ganz ehrlich: Bei bislang sechs Remis und erst zwei „Dreiern“ wäre ein Sieg doch mal Balsam für die Seele. Wobei das ausgerechnet gegen den Liga-Siebten bestimmt kein leichtes Unterfangen ist. Die kleinen Kölner, wie das bei den jungen Männern so ist, sind allerdings auch unberechenbar: Bei sechs Siegen und vier Niederlagen scheint die goldene Mitte am Rhein überbewertet. Was sie allerdings richtig gut können, das sind Tore. „Brandgefährlich. Die brauchen nicht viele Chancen“, verweist Zimmermann auf die 23 Kölner Treffer bislang, nur RW Essen zielt derzeit besser (28).

Rückt Twardzik in dei Startelf?

Da kommt die Baustelle an der Innenverteidigung etwas ungelegen. René Lindner ist nach seinem Fußbruch operiert und kommt erst im Januar zurück. Kevin Kahlert hat das Training zwar aufgenommen, „aber wir wissen nicht, wie er die ersten Einheiten weggesteckt hat“, wiegt der Trainer den Kopf und hantiert noch mit Patrik Twardzik neben Oktay Dal herum. Hat ja auch in Wiedenbrück ebenso ordentlich geklappt wie das Duo Terence Groothusen und Gianluca Marzullo als ungleiches Paar im Sturm.

Velichkov oder weiter Szczepankiewicz?

Torwart Martin Velchikov ist ebenfalls wieder ins Training zurückgekehrt, und wieder ist der Trainer hin- und hergerissen, immerhin ist Daniel Szczepankiewicz eingespielt und macht seine Sache – bei aller anfänglichen Kritik seines Übungsleiters – ordentlich. „Da gibt es noch keine endgültige Entscheidung“, sagt Zimmermann, der sich vor allem auf ein Ziel fokussiert: im Wersestadion ungeschlagen bleiben.

Zur Not bringt man dem FC Köln eben bei, wie das mit dem Unentschieden so geht. Denn dass die Gäste den Ahlenern netterweise das Gewinnen lehren wollen, davon ist bei aller Freundschaft nicht auszugehen.

Apropos Freundschaft. Die pflegt Andreas Zimmermann am Freitag mit den Fans. Auf Anregung des Trainers wartet auf die rot-weißen Anhänger schon vor dem Anpfiff Freibier.