Steinhoff tritt beim HLZ Ahlener SG Bekston-Nachfolge an

Das HLZ Ahlener SG hat eine Sorge weniger, eine Personalie mehr erfolgreich erledigt. Denn mit Thomas Steinhoff wurde der Nachfolger für Uwe Bekston, der unlängst sein Amt aus gesundheitlichen Gründen räumte, gefunden. Noch in Diensten des Landesligisten SC DJK Everswinkel übernimmt Steinhoff das HLZ-Verbandsligateam erst zur neuen Saison. Offiziell.

Jubelt ab Sommer wieder auf der HLZ-Bank: Thomas Steinhoff (l.), hier noch und bis zum Saisonende in Diensten des SC DJK Everswinkel, übernimmt die zweite Ahlener Mannschaft in der Verbandsliga.

Das ging schnell: Nachdem Uwe Bekston sich aus gesundheitlichen Gründen vom Trainerposten der HLZ Ahlener SG Verbandsliga-Handballer zurückgezogen hat, ist nur eine Woche später klar, dass der Neue ein alter Bekannter ist. Nach neun Jahren kommt Thomas Steinhoff zurück zum HLZ Ahlener SG. Steinhoff, der noch bis zum Sommer dieses Jahres die Landesliga-Handballer in Everswinkel trainiert, übernimmt die zweite Mannschaft zur Saison 2022/23 und steht bis dahin dem Interimsduo Marvin Michalczik und Lukas Fischer beratend zur Seite.

Viel Lob für Thomas Steinhoff schon vor der Rückkehr

„Wir freuen uns, dass Thomas nach all den Jahren wieder zurück nach Ahlen kommt. In den vergangenen Jahren hat er einige sportliche Erfolge gefeiert und sich als Familienvater auch immer für Nachwuchsspieler eingesetzt und sie erfolgreich in bestehende Teamstrukturen integriert“, ist Abteilungsleiter Ronald Zent voll des Lobes für den Dolberger.

Gerade mit Blick auf die Bedeutung der zweiten Mannschaft innerhalb des HLZ Ahlener SG ist Steinhoff für Zent genau der Richtige auf dieser Position: „Die Verbandsliga ist bei uns die Brücke zwischen der überaus erfolgreichen Jugendarbeit rüber in den Seniorenbereich und da bringt Thomas genau die richtige Expertise für unseren eingeschlagenen Weg mit“.