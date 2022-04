Tickets, Trommel, Tennis und TV – Union Lüdinghausen in Stuttgart

Zwei Mal noch schlafen, dann steht in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle das Finalturnier um die Mannschafts-DM an. Bundesligist Union Lüdinghausen ist zum dritten Mal in Folge dabei. Was man rund um das Event wissen muss.

Am Freitag und Samstag (22./23. April) findet in Stuttgart, eingebettet in den Tennis-Porsche-Cup, das Badminton-Final-Four um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft statt. Mit dabei: Union Lüdinghausen. Hier alles Wissenswerte zum Event.

Wo und wann sind die Wettkämpfe? In der Hanns-Martin-Schleyer-Halle. Gespielt wird auf zwei Courts. Am Freitag, 15 Uhr, trifft Lüdinghausen, der Vierte der Hauptrunde, auf Top-Titelanwärter 1. BC Wipperfeld. Parallel dazu läuft das Duell zwischen Fun-Ball Dortelweil und Vorjahresmeister 1. BC Bischmisheim. Das große Finale steigt am Samstag ab 12 Uhr.

Wieso die Kooperation mit dem Tennisturnier? Darauf dürfte nicht zuletzt die Firma Yonex gedrängt haben, die alle großen Badminton-Events im In- und Ausland sponsert, aber auch den Tennissport unterstützt.

Wer fungiert als Ausrichter? Die Vermarktungsgesellschaft Badminton Deutschland (VBD), eine Tochter des nationalen Verbandes (DBV), und die Firma Perfect Match, die auch den Porsche-Cup organisiert.

Reichlich Tickets

Wie viele Tickets gibt es? Gut 700 Karten pro Tag gehen in den freien Verkauf, weitere 600 sind für die Tennis-Fans reserviert.

Kann ich mit der Final-Four-Karte auch Tennisspiele anschauen? Nein, nur umgekehrt, da die Porsche-Cup-Tickets ungleich teurer sind.

Was kosten die Karten? Die Tagestickets 20 Euro, die Kombi-Karte für Halbfinals und Endspiel 35.

Gibt es überhaupt noch Karten? Ja, reichlich. Der Vorverkauf läuft, wie man hört, schleppend – insbesondere für den Freitag.

Wo bekomme ich Tickets? Unter www.easyticket.de (Stichwort: Badminton) oder an der Tageskasse.

Wieso findet das Turnier nicht wie sonst am Wochenende statt? Weil bereits am Montag die EM in Spanien beginnt – mit etlichen Final-Four-Teilnehmern.

Einige 08-Fans vor Ort

Wie viele Union-Fans unterstützen ihr Team? Nicht so viele wie vor drei Jahren in Willich, da waren es über 100. Was schon an der Entfernung liegt. 08-Boss Michael Schnaase rechnet mit 15 bis 20 Lüdinghausern, die privat anreisen. Zumindest dürften die Anhänger aus der Steverstadt – wie 2019 am Niederrhein – die lautesten sein. „Der Mann mit der Trommel kommt auch mit“, so Schnaase.

Für die, die daheimbleiben: Gibt es Bewegtbilder? Auf DAZN und Eurosport, die den Porsche-Grand-Prix übertragen, wohl nicht. Am ehesten käme dafür der SWR in Betracht. Das Netzportal Sportdeutschland.tv streamt allerdings alle Matches.

Union das Team der Stunde

Wie groß ist die Chance der Nullachter, ins Finale einzuziehen? Gute Frage. Wipperfeld hat den teuersten und breitesten Kader der Liga. Alles andere als die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte wäre für die Oberbergischen eine Enttäuschung. Aber: Union ist die Mannschaft der Stunde. Im Saisonendspurt holte das Team 19 von 21 möglichen Zählern – keiner der drei Mitbewerber war in diesem Zeitraum erfolgreicher.

Bleibt das Event in Stuttgart eine einmalige Sache? Das dürfte auch davon abhängen, wie gut die Premiere angenommen wird. Grundsätzlich sei Perfect Match an einer Fortsetzung gelegen, wie Mitorganisator Dirk Hägele ausführt. Demnach war bereits in diesem Jahr die „Racket Sports World“, ein Multi-Event für alle Rückschlagsportarten, geplant, in der Kürze der Zeit aber nicht realisierbar. Es gibt aber auch andere Interessenten. Wipperfeld etwa will, spätestens 2023, etwas vergleichbar Großes in der Gummersbacher Schwalbe-Arena aufziehen. Union Lüdinghausen dürfte, mit der Drei-Burgen-Arena im Rücken, mittelfristig ebenfalls den Hut in den Ring werfen.