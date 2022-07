Tore üben mit Terodde: Für Niklas Castelle unbezahlbar

Am Sonntag (24. Juli), 16 Uhr, beginnt für die U 23 des FC Schalke 04 mit dem Spiel gegen den SV Straelen die neue Saison. Niklas Castelle freut sich auf den Re-Start – und kann kaum glauben, was er in diesem Sommer alles erlebt hat.

Vergangene Woche in Ottmarsbocholt: Niklas Castelle feuert „seine“ Jungs vom VfL Senden an. In einem Testspiel. Bei einem A-Ligisten. Man muss also keine Sorge haben (hatte man eh nicht), dass der Bursche die Bodenhaftung verloren hat, bloß weil er vorher für ein paar Tage im Kreise der Bundesligaprofis des FC Schalke 04 weilte.