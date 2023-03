Torhüter Schulze Niehues fehlt den Preußen in Rödinghausen

Torhüter Max Schulze Niehues verpasst zum zweiten Mal in dieser Saison ein Spiel für Preußen Münster. Der 34-Jährige meldete sich vor der Partie beim SV Rödinghausen am Samstag (14 Uhr) krank ab. Sein Corona-Test war positiv.

Ansonsten gibt es beim Spitzenreiter aber keine weiteren Infektionen - zumindest Stand Donnerstagmittag. Eine zusätzliche Testreihe ist nicht vorgesehen (und mittlerweile bundesweit ja auch gar nicht mehr so leicht zu realisieren). Nur wer sich krank fühlen sollte, wird gebeten, einen Abstrich zu machen.

Müller spielte schon in Oberhausen

Ersetzen soll den Stammkeeper erneut Tom Müller. Die Nummer zwei war im Oktober bereits eingesprungen, als der SCP mit 2:3 bei RW Oberhausen unterlag. Damals hatte Schulze Niehues ein Infekt erwischt. Als Ersatz dürfte Veith Walde aus der U 23 auf der Bank sitzen, der in dieser Saison sehr stabile Leistungen anbietet. Roman Schabbing, eigentlich die Nummer drei, war einige Wochen angeschlagen und ist gerade erst wieder ins Training eingestiegen.

Walde ist seit 2021 beim SCP und spielte zuvor beim Hombrucher SV in Dortmund und bei RW Ahlen. In der Oberliga kommt er in der laufenden Spielzeit auf elf Einsätze (dreimal zu null) und stand bei den jüngsten sieben Partien fünfmal zwischen den Pfosten. Denkbar, dass er am Sonntag im Heimspiel der Zweiten dennoch aufläuft – oder aber Kevin Hardensett, der fünfte Keeper, spielt.

- Aufgrund der vielen Niederschläge und des Frosts in den vergangenen Tagen und Nächten wurden zwei Regionalliga-Partien bereits abgesagt (RW Oberhausen gegen Fortuna Köln und FC Schalke 04 II gegen Fortuna Düsseldorf II). Bis Donnerstag gab es aus Rödinghausen noch kein Signal, ob eine Austragung des Spiels gegen den SCP gefährdet ist. Bis Freitagmittag soll möglichst eine Entscheidung fallen.