Trainer Zimmermann ist nach 3:4 von RW Ahlen milde gestimmt

Ob es ein gutes Omen Ist? Immerhin sagt man einer missratenen Generalprobe gerne eine gelungene Premiere nach. Zumindest den ersten Teil hat Rot-Weiß Ahlen beim 3:4 im Regionalliga-Duell mit dem FSV Frankfurt erfüllt. Was Trainer Andreas Zimmermann nicht einmal verärgerte.

Generalprobe misslungen: Rot-Weiß Ahlen mit Jan Holldack (l.) hat am Samstag den Test zweier Fußball-Regionalligisten

„Es ist immer gut, wenn man in der Generalprobe einen Schuss vor den Bug bekommt“, passte Ahlens Trainer Andreas Zimmermann die knappe 3:4 (2:3)-Pleite gegen den Südwest-Regionalligisten aus Hessen sogar ziemlich gut ins Konzept. Denn so wurden die rot-weißen Sinne pünktlich zur letzten Woche der Vorbereitung auf den Regionalliga-Wiederbeginn gegen Fortuna Köln noch einmal geschärft.

Vor allem an zwei Themenfeldern dürfte Zimmermann in den kommenden Tagen noch arbeiten: Zum einen die eigene Chancenverwertung, zum anderen das Verhalten in der Defensive. Bei drei der vier Gegentore gegen den FSV Frankfurt sah Ahlens Abwehr gar nicht gut aus

Oktay Dal verursacht Foulelfmeter gegen Ex-Bundesligaprofi

Das 0:1 erzielte Arif Güclü per Foulelfmeter, nachdem Oktay Dal den Frankfurter Ex-Profi Marcel Heller im Strafraum zu Fall gebracht hatte. In der Folge lieferten sich Dal und Heller eine kleine, aber intensive Diskussion, bei dem auch das eine oder andere unschöne Wort gefallen sein soll. Schiedsrichterin Annika Kost wollte Heller zunächst sogar mit Rot vom Feld schicken, ließ dann aber doch Gnade vor Recht ergehen. Der FSV reagierte und nahm seinen prominenten Neuzugang vom Feld.

Mike Pihl gefällt mit herrlichem Treffer

Nach dem Rückstand folgte Ahlens beste Phase. Patrik Twardzik glich zunächst aus (29.), ehe Mike Pihl per Direktabnahme die Führung erzielte (34.). Rot-Weiß riss das Spiel nun an sich und hatte sogar noch weitere Großchancen, ließ diese jedoch ungenutzt. Und das sollte sich rächen. Ein Fehler von Andreas Ivan führte zum 2:2 durch Kelati (42.), der kurz vor dem Seitenwechsel nach einem starken Spielzug auch noch zum 3:2 für den FSV Frankfurt nachlegte.

Später Einstand von Nico Hecker

Im zweiten Durchgang verlor der Test seine Dynamik, auch bedingt durch den einen oder anderen Wechsel auf beiden Seiten. Nach einem Ballverlust von Ioannidis erhöhte Louis Evis zunächst auf 2:4 (63.), bevor Andreas Ivan wenig später im Strafraum gefoult wurde, selbst zum Elfmeter antrat - und verwandelte. Mehr passierte nicht mehr - von der späten Einwechslung des Ahlener Neuzugangs Nico Hecker einmal abgesehen.