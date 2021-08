Traumtor vor Lindner beschert RW Ahlen das nächste Remis

Gelernt ist gelernt: „Hab‘ ich früher in der Jugend auf dem Bolzplatz immer gemacht“, winkt René „Hotte“ Lindner bescheiden ab. Dennoch, das breite Grinsen bekommt der Innenverteidiger bei all den staunenden Glückwünschen zu seinem Treffer beim 1:1 (1:1) von Rot-Weiß Ahlen gegen Fortuna Düsseldorf II nicht mehr aus dem Gesicht.

Es war das schönste Tor, das das ehrwürdige Wersestadion jemals gesehen hat. Ein Schuss von Jan Holldack kommt zurückgeprallt, setzt hoch auf, und der vorher eingewechselte Lindner denkt sich mit dem Rücken zum Tor: „Jetzt oder nie!“ Abgehoben, Scherenschlag und per Fallrückzieher unwiderstehlich ins die Maschen gewuchtet. Davon träumt man. Ob in der Jugend auf dem Bolzplatz oder in Zukunft als gestandener Regionalliga-Spieler.

RW verpasst nach der Führung Treffer Nummer zwei

Aber so einzigartig dieser Treffer zum 1:0 in der 49. Minute, so nachlässig war es, gegen den Tabellenführer aus Düsseldorf nicht noch einen bescheidenen zweiten zu machen, und hätte er auch noch so dreckig oder ungelenk sein können.

Überlegenheit versandet

Denn wieder einmal versandete die Ahlener Überlegenheit an diesem Samstag in den letzten 20 Minuten, Düsseldorfs zweite Garde eroberte sich das Feld zurück und knapp zehn Minuten später war es der Routinier der Gäste, Oliver Fink, der einen Pass von Göck an aus vollem Lauf aus 18 Metern in den Winkel zimmert. 1:1 gegen den Spitzenreiter: „Da muss man positiv denken“, sagt Jan Holldack und meint einen Punktgewinn. „Wir können mit jedem mithalten.“

„ »Wir können mit jedem mithalten« “ Jan Holldack (RW Ahlen)

Der aber, der etwas negativer gestimmt ist, trauert einem möglichen ersten Sieg hinterher. Denn spätestens nach den ersten 20 Minuten war RW Ahlen dominant, wenn auch ohne klare Chancen. Gute Ansätze machten deutlich, wie weit vorbei knapp daneben sein kann. Was Marzullo per Kopfball bewies, als er mit einem langen Ball von Ioannidis am Torwart Dennis Gorka scheiterte (25.).

Mit „Hottes“ Flug ins Glück gleich nach Wiederanpfiff, spätestens dann hätten die Gastgeber den Deckel draufschrauben müssen. In einer Sturm- und Drangphase bis zur 70. Minute wurde Wieswegs Schuss ab der Strafraumgrenze erst im letzten Moment geblockt, und Holldacks Vorlage bekommt ein blank stehender Marzullo wieder nicht an Gorka vorbei (60.).

Fortuna bestraft Nachlässigkeit

Das war es dann auch schon. Wie in der letzten Saison auch schon ließ sich Ahlen zurückfallen und bewies, dass es definitiv keine guten Verwaltungsbeamten stellen kann. Denn den Vorsprungeinfach aussitzen und eben verwalten, das ließ der krege Gast nun nicht mehr durchgehen und bestrafte diese Nachlässigkeit mit dem Ausgleich.

„Wieder ein Punkt gegen ein Topteam. Darauf kann man doch aufbauen“, sagt Holldack. Muss man positiv denken, und dafür eben an einen Lindner-Treffer denken, der in die Ahlener Geschichtsbücher eingehen wird.