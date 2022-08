Trotz Niederlage: Blackhawks sind Meister und gehen in die Playoffs

Stiven Itermann ist kein Weg zu weit. Seinen ersten Touchdown besorgte er mit 54 Yards Anlauf, beim zweiten nahm er dann direkt den Weg über das gesamte Spielfeld. Flott, frech und fulminant – aber dennoch hat der Wieselflinke von den Münster Blackhawks das Spiel verloren. Mit 12:23 kassierten Itermann & Co. ihre erste Saisonniederlage, natürlich gegen den stärksten Widersacher Bielefeld Bulldogs. Aber weil Münster das Hinspiel in Ostwestfalen mit 14 Punkten Unterschied gewonnen hatte, geht der direkte Vergleich an die Blackhawks. Und die durften am Samstagnachmittag nach der Niederlage dennoch feiern, als neuer Regionalligameister und Teilnehmer an den Play-offs zur Zweiten Liga. Es steht nun nur noch das letzte Saisonspiel in Troisdorf an, das man getrost als lockeres Auslaufen behandeln kann. Denn danach wird es ernst, wenn es in einer Dreierrunde gegen Oldenburg und Spandau geht, in der dann zwei neue Zweitligisten ermittelt werden.

Als „championship game“ wurde die Samstags-Partie nicht zu Unrecht im Vorfeld hochgejubelt, wobei die Gastgeber genau wussten, was sie erwartet. „Bielefeld war vor der Saison klarer Titelfavorit. Und zuletzt haben sie noch Bonn auf links gedreht. Außerdem sind wir Aufsteiger, das sollte man nicht vergessen“, ordnete Münsters Cheftrainer Alexander Naretz den Gast ganz oben ein. „Das haben wir heute am eigenen Leib gespürt. Die Bulldogs haben dieses Spiel verdient gewonnen, weil sie einfach das bessere Team waren.“

Schwacher Start der Blackhawks

Die Blackhawks gingen ein wenig nervös in die Partie und bekamen den Gast nicht richtig in den Griff. Dass es nach dem ersten Viertel noch 0:0 stand, war aus Münsteraner Sicht die beste Nachricht. Aber schon zur Pause lagen die Hausherren mit 6:14 hinten und waren immer noch nicht auf Ballhöhe. „Aufwachen“ kam es vom Stadionsprecher, den zahlreichen Zuschauern hatte es längst die Sprache verschlagen.

„Wir haben sehr viel falsch gemacht, aber auch einiges richtig gut“, bilanzierte Naretz später und meinte mit seinem Lob wohl die eigene Defense, die immer mehr Beine an den Boden und Hände an den Gegner brachte. Das war Anfang des dritten Viertels auch bitter nötig, als der Gast schnell auf 6:21 gestellt und damit auch im direkten Vergleich die Nase vorn hatte. Zum Glück antworteten die Hawks durch Itermann praktisch im Gegenzug, so dass beim 12:21 die Sache schon wieder anders aussah. Und nun war es die schwarze Wand, die den Bielefeldern jeglichen Durchlass verweigerte. Münster hätte verkürzen müssen, aber Marcel Kolov scheiterte reihenweise bei seinen Versuchen, ein Fieldgoal oder aber wenigstens den Zusatzpunkt nach den Touchdowns beizusteuern. So mussten es die Recken hinten richten, dass nicht noch mehr anbrannte. „Jetzt legen wir die Jungs erst mal zwei Wochen auf Eis, spielen dann in Troisdorf und bereiten uns danach gezielt auf die Play-off-Gegner vor“, stellte Naretz die weitere Planung vor.