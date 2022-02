TSC Gievenbeck gewinnt in Aachen das nächste Spitzenspiel

Nicht schlecht, nicht schlecht, was der TSC Gievenbeck in dieser Saison abliefert. Mit dem 3:1 beim PTSV Aachen gewannen die Münsteraner erneut ein Spitzenspiel, nachdem am Tag zuvor das Heimspiel gegen die Tecklenburger Land Volleys ausgefallen war, weil der Gast Corona-Fälle meldete.

Sie brauchten etwas gebraucht, um ihre Knochen zu sortieren. Doch als die Männer des TSC Gievenbeck die zweieinhalbstündige Autofahrt abgeschüttelt und sich an die Halle gewöhnt hatte, kam der Volleyball-Drittligist so richtig ins Rollen und entschied das nächste Spitzenspiel beim Tabellenvierten PTSV Aachen mit 3:1 (16:25, 25:23, 25:20, 25:19) für sich. „Die Leistung, diese Partie zu drehen, war sehr stark von den Jungs“, sagte Trainer Michael Spratte.

Der Tabellenzweite, der eigentlich am Samstag gegen die Tebu Volleys hätte spielen sollen (Corona-Absage), schüttelte sich nach Satz eins, in dem „Aachen fast keine Fehler“ machte, so Spratte. Basierend auf der nun immer stabiler werdenden Annahme bogen die Münsteraner, bei denen Aaron Zumdick für die fehlenden Mathis Rehse und Lasse Böckmann auf Diagonal agierte, in Satz zwei ein 16:19 um. Der Knackpunkt. Danach war der TSC nicht mehr zu halten.