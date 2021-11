TuS Hiltrup verliert in Sinsen und verärgert Coach Hebbeler

Einmal mehr brachte sich Westfalenligist TuS Hiltrup am Sonntag um den Lohn seiner eigentlich guten (Vor-)Arbeit. Beim TuS Sinsen hieß es nach aufreibenden 90 Minuten 2:3 (0:0) aus Sicht der Gäste. „Das nervt so langsam“, war Trainer Christian Hebbeler alles andere als angetan.

Das, was den Coach so in Rage brachte, war vor allem die Fahrlässigkeit bei der Chancenverwertung. „Wir hätten führen müssen“, befand Hebbeler. Aber weder Daniel Mladenovic nach 18 Minuten auf Zuspiel von Alan Bezhaev, noch Alexander Gockel (20.) nach feinem Querpass von Mladenovic wussten was mit ihren „Hundertprozentigen“ anzufangen. Genau wie Frederik Schulte unmittelbar nach dem Wechsel (46.). „Das zieht sich wie ein roter Faden durch die letzten Wochen“, weiß Hebbeler. Was kommen musste: Durch einen von Schulte verursachten Strafstoß lag der TuS nach 50 Minuten plötzlich hinten (Gerard Lubkoll). Zwar ließ die Hiltruper Antwort durch Nils Johannknecht nicht lange auf sich warten (60.), aber schon drei Minuten später lagen die Gäste abermals im Hintertreffen. Edgar Krieger vertändelte das Leder im Spielaufbau, Leon Stöhr bedankte sich artig (63.). Als Marius Speker in Minute 70 das 3:1 nachlegte, war Hebbeler gänzlich bedient. Mladenovic verkürzte nach 88 Minuten nochmals vom Punkt – das war’s dann.

TuS: Böcker – Krieger (72. Stegt), Gockel, Kisker, Schulte – Kilinc – Mladenovic, Cömcü (75. Hajdini), Bezhaev (79. Golparvari), Johannknecht – de Angelis (71. Hammami)