TV Eiche Horn Bremen antwortet dem BSV Ostbevern mit voller Wucht

Den ersten Satz dominierte der BSV Ostbevern nach Belieben, dann wurde der Drittligist vom TV Eiche Horn Bremen überrollt. Nach der 1:3-Niederlage fragten sich alle in der Beverhalle, was da nach dem ersten Durchgang passiert ist.

Alles deutete auf einen kurzen Abend hin. Wieder eine schnelle Sache für die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern, wieder ein 3:0 wie in den ersten beiden Spielen dieser Saison. Im ersten Satz dominierte der Drittligist den TV Eiche Horn Bremen nach Belieben. Und dann? Die knapp 100 Zuschauer in der Beverhalle trauten im ersten Heimspiel seit einem Jahr ihren Augen nicht: Die Norddeutschen antworteten mit voller Wucht. Die BSV-Frauen wurden in den nächsten beiden Sätzen überrollt, kamen auch im vierten Durchgang nicht mehr heran und blieben bei ihrer ersten Niederlage nach dem Abstieg aus der 2. Liga sogar ohne Punkt. Sie verloren am Samstag ein sehenswertes und denkwürdiges Match mit 1:3 (25:13, 14:25, 16:25, 20:25).

Was war da passiert nach dem ersten Satz? „Auf unserer Seite eigentlich gar nichts“, hatte sich BSV-Trainer Dominik Münch schnell festgelegt. Sein Team sei nicht eingebrochen, sondern der Gegner nur wesentlich stärker geworden. „Die Bremerinnen haben es geschafft, den für sie desaströsen ersten Satz abzuhaken. Sie haben sich aus unserer Umklammerung gelöst und es dann sehr, sehr gut gemacht.“

Volleyball: BSV Ostbevern gegen Bremen Die Drittliga-Volleyballerinnen des BSV Ostbevern verlieren das erste Heimspiel in dieser Saison gegen den TV Eiche Horn Bremen mit 1:3. Foto: Ralf Aumüller Darauf deutete im ersten Satz so gar nichts hin. Mit einer 9:1-Führung legte Ostbevern einen Blitzstart hin und begeisterte das Publikum. Fast alles klappte, nicht nur bei Esther Spöler. Die Zuschauer sahen zum ersten mal mit eigenen Augen, was für ein Juwel sich der BSV da für den Mittelblock geholt hat.

Niemand hätte gedacht, dass Bremen das alles abstreift, plötzlich wie entfesselt auftritt und unter Führung der Ex-Nationalspielerin Dominice Steffen die Gastgeberinnen zwei Sätze lang an die Wand spielt. Das zeigte spürbare Wirkung bei den BSV-Frauen. Münch sagte später: „Wir hatten vielleicht nicht in allen Elementen unseren besten Tag, aber so sieht das aus, wenn der Gegner so stark ist.“

Immer eine Antwort

Im vierten Durchgang stemmte sich seine Mannschaft gegen die drohende Null-Punkte-Pleite, verkürzte noch auf 16:18 und 18:21, aber Bremen wusste auf alle BSV-Versuche eine Antwort. Die langen Ballwechsel gingen meist an die Gäste.

„Wir haben gekämpft, aber nachher fehlte die Leichtigkeit und die letzte Risikobereitschaft“, so Münch. „Im Nachhinein war es vielleicht ein Fehler, dass wir nicht früh genug versucht haben, das zu stoppen, eher einzuwirken.“

Clara Tewinkel konnte an diesem Abend auch nicht helfen. Die 22-Jährige, die den BSV verlassen hat und eine Volleyball-Pause einlegt, wurde nach dem Spiel offiziell verabschiedet.

BSV-Frauen: Kerkhoff, Hattemer, Schulte-Döinghaus, A. Dreckmann, Spöler, L. Dreckmann, Horstmann, Roer, Ottens, Knight, Seidel, Mersch-Schneider.