UBC gewinnt hitziges Derby in Werne

Die Derbys zwischen dem UBC Münster und den LippeBaskets Werne gehörten schon in der Vergangenheit stets zu den emotionaleren Partie der Saison. Und diese Geschichte schrieben beide Teams nun fort, lieferten sich vor 200 Zuschauern ein hitziges, mitreißendes und am Ende für den Gast aus Münster erfolgreiches Duell. „Es war ein grandioses Erlebnis. Wenn die ganze Halle gegen dich ist, dann pusht dich das, du saugst es auf und es ist genau das, was Sport ausmacht“, sagte UBC-Coach Christoph Schneider nach dem 72:65 (37:35)-Erfolg in Werne.



Notwendiges Glück auf UBC-Seite

Alex Goolsby läutete mit einem „bekloppten Dreier aus neun Metern“ (Schneider) zum 61:59 die wilde Endphase ein, in die Münster mit einem 64:62 (38.) einbog. Leo Padberg entschied nach einem feinen Spielzug mit Niklas Keilinghaus als finalem Passgeber per Dreier die Partie 50 Sekunden vor Schluss (71:63). „Das Spiel hätte auch in die andere Richtung ausgehen können, wir hatten auch das notwendige Glück“, sagte Schneider, der in Padberg (16), Stephan Kreutzer, Marc Steltenkötter (je 12) und Guidoe Narendorf (10) seine besten Scorer hatte.



Für den UBC steht am Samstag gleich das nächste, allerdings weitaus kühlere Derby an. Dann gastieren im Pascal-Gymnasium die Telgte-Wolbeck Baskets, die mit 63:76 (24:44) beim SVD 49 Dortmund unterlagen. „Entscheidend war unsere Trefferquote“, meinte Trainer Marc Schwanemeier mit Blick auf die mageren 24 Punkte in Halbzeit eins.