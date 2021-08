UBC II ruft Klassenerhalt als Ziel aus - trotz Königstransfers

Nachwuchsspieler Phil Schmidt (am Ball) will beim UBC II den Sprung in den Erwachsenenbereich schaffen.

Es sind noch ein paar Tage hin bis zur Premiere dieser glänzend besetzten Mannschaft, aber auch sie nimmt jetzt wieder das Training auf. Die Zweite des UBC Münster, die der westdeutsche Verband in der 2. Re­gionalliga erst am 30. Oktober wieder unter die Körbe lässt, groovt sich unter Coach Christoph Schneider ein. Der plant mit einer 18-köpfigen Basket­ballergruppe, deren Heterogenität große Flexibilität erfordert. Und zugleich ein großes Plus werden kann.

Fast vergisst man, dass die Zweite als Aufsteiger in 2020 die 2. Regionalliga in Angriff nehmen sollte, in der sie ob der Pandemie kein einziges Spiel austrug. Schneider, der in seine zehnte Serie UBC-Serie startet (nur 2018/19 pausierte der Pädagoge), steuert einen Neustart. Seine Ambitionen sind die des Teams: „Wir wollen so gut wie möglich zusammenspielen und Spaß haben. Wir sind Neuling, also wollen wir erstmal den Klassenerhalt. Und wir sind nicht der Favorit zum Aufstieg.“ Die Rolle nehme der SV Derne 49 Dortmund ein, der sich erheblich verstärkte.

Jan und Andrej König verstärken UBC II

Wie berichtet mischen mit Jan König (28) und Andrej König (33) zwei Männer für Münster mit, die jahrelang als echte Typen unverwechselbare Gesichter der UBC-Ersten und der WWU Baskets waren. „Beide haben definitiv ihr Wort gegeben und sich den neuen Mitspielern auch schon vorgestellt“, sagte Schneider. „Sie stehen uns vollumfänglich zur Seite.“ Jan König tritt zum 1. November eine Referendar­stelle an. Wo genau, wird sich weisen. Mit Leo Padberg (30) und Alex Goolsby (33), die im Vorjahr das ProB-Team gen Zweite verließen, findet sich nun ein Qualitäts-Quartett in der 2. Regionalliga, das seinesgleichen sucht. So werden es auch die kommenden Gegner sehen.

Ebenso wie die etablierten Dauerbrenner Stephan Kreutzer (29), bis 2017 für die Erste als Aufbauspieler aktiv, und Guido Narendorf (32), zehn Jahre lang bis 2015 eine zuverlässige Größe in Kappenstein-Mannschaften, werden die vier auf professioneller Ebene bewährten Asse den Nachrückern Platz und Spielzeit genug lassen. Sie müssen sich nichts mehr beweisen, sondern Talente führen. Wie zuvor von Lorenz Neuhaus (wechselte nach Hamm) praktiziert, wollen Lukas Ehrich (Jahrgang 2004), Paul Viefhues (2005), Connor Konietzka und Phil Schmidt (beide 2003) hauptsächlich in der NBBL spielen, aber einmal pro Woche in der Zweiten trainieren und an den Erwachsenen-Sport herangeführt werden

"Wir wollen so hoch klettern wie möglich"

„Wir wollen so gut sein und in der Tabelle so hoch klettern wie möglich“, sagt Schneider. „Das sollte mit dem Kader auch machbar sein.“ Auf der Liga-Ebene fließen etliche Faktoren mit ein – Studium, Beruf, Ausbildung, Überschneidungen mit dem NBBL-Team. „Von Spieltag zu Spieltag ist Flexibilität gefragt“, so Schneider.

Beeinflussen kann niemand, wie sich die Corona-Problematik im Herbst entwickelt und auf den Sportbetrieb durchschlägt. Für Schneider bleiben „große Fragezeichen – ich bin aktuell wirklich froh über jedes Training und jedes Spiel, das stattfinden kann.“ Vorbereitet sind seine Jungs: Fast alle sind durchgeimpft.