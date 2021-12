Überraschungen wurden immer seltener bei den Stadtis

Münster

Auch in diesem Jahr fallen die beliebten Fußball-Hallen-Stadtmeisterschaften in Münster wieder aus. Die Absage ist aber Grund genug, auf die lange Historie der Stadtis zurückzublicken. Wer dominierte wann? Und welche Teams prägten eine Ära? Der Auftakt in unsere Stadtmeisterschaften-Serie.

Von Thomas Rellmann