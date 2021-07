Münster

Die am höchsten spielende Handball-Mannschaft Münsters zieht sich zurück. Die Damen von Westfalia Kinderhaus gehen aufgrund von akutem Personalmangel nicht mehr in der Oberliga an den Start. Mit Trainer Florian Ostendorf und dem Landesliga-Spielrecht der Reserve gibt es aber Lichtblicke.

Von Thomas Austermann