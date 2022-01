USC erhalten auch aus Straubing eine Absage – und reisen als nächstes nach Suhl

Münster

Nun also doch kein TV-Spiel am Freitagabend für den USC Münster. Die Ladies in Black Aachen hatten coronabedingt abgesagt, Ersatzgegner Nawaro Straubing meldete sich aus dem gleichen Grund am Donnerstag auch noch ab. Stattdessen heißt der nächste Gegner nun plötzlich VfB Suhl.

Von Henner Henning