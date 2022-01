USC-Gegner Neuwied ist schon wieder in Quarantäne

Dem USC Münster steht womöglich eine längere Pause bevor. Am 12. Januar (Mittwoch) sieht der Spielplan der Bundesliga für die Unabhängigen eigentlich eine Auswärtspartie beim VC Neuwied vor. Doch beim Aufsteiger wurden „im Rahmen der regelmäßigen Testungen zum Trainingsstart im neuen Jahr mehrere Teammitglieder positiv auf den SARS-CoV-2-Erreger getestet“, heißt es auf der VCN-Homepage. Team und Trainer müssen in die Quarantäne. Die Begegnungen Neuwieds am Mittwoch gegen die Roten Raben Vilsbiburg sowie am Samstag gegen den Dresdner SC wurden abgesetzt. Auch die Austragungen der Heimspiele gegen Münster sowie Straubing (15. Januar) sind nicht gesichert. „Das Management befindet sich mit dem Gesundheitsamt Neuwied sowie der VBL im Austausch über das weitere Vorgehen“, teilte der Club mit. Neuwied hatte bereits im November und Dezember mit den Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen – seinerzeit fielen Partien gegen Schwerin und Potsdam aus.