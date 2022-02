USC steht in Neuwied vor „wichtigem Spiel“

Zum ersten Mal in seiner langen Bundesliga-Geschichte steht für den USC Münster am Mittwoch ein Auswärtsspiel beim VC Neuwied an. Beim Aufsteiger und Oberhaus-Debütanten ist das Team von Trainerin Lisa Thomsen der Favorit, ist der Neuling mit nur einem Punkt doch Tabellenletzter. Ein Selbstläufer aber wird die Partie für die Unabhängigen nicht, die personellen Probleme halten weiter an.

Marta Hurst (rechts) kehrte schon gegen Potsdam auf ihre angestammte Position im Außen-Angriff zurück – und wird diese auch am Mittwoch in Neuwied einnehmen.

Eher schleppend verlief bislang das Jahr 2022 in der Volleyball-Bundesliga für den USC Münster. Nur vier Partien absolvierten die Unabhängigen in den ersten sechs Wochen, coronabedingte Ausfälle zerfledderten den Spielplan in schöner Regelmäßigkeit. Als Folge wartet ein happiger Endspurt, bis zum Hauptrundenschluss am 19. März ist der USC siebenmal gefordert – in 24 Tagen. Los geht die intensive Reise am Mittwoch (19 Uhr) mit einem Gastspiel beim VC Neuwied.

Nicht nur terminlich, auch sportlich verlief das neue Jahr eher bescheiden. Arge personelle Probleme nach zahlreichen Verletzungen stoppten die Entwicklung des Teams von Trainerin Lisa Thomsen, die immer wieder rochieren und sich taktisch neue Ideen hatte einfallen lassen müssen. So spielte die reaktivierte Ines Bathen als Libera – ein Job, den sie in Neuwied erneut übernehmen wird, sie soll mit Marta Hurst und Maria Schlegel für Stabilität in der Annahme sorgen. Darauf basierend will der USC im Angriff wieder variabler agieren, zumal in der Mitte mit den wiedergenesenen Barbara Wezorke und Juliane Schröder der Stamm-Block dabei ist. Dazu wird Mia Kirchhoff wie beim 0:3 gegen den SC Potsdam als Diagonalangreiferin auflaufen – eine Aufgabe, die sie gut löste.

Ohne Scholten, Dukic, Kildau und Sendner

Frei von Sorgen ist der USC aber nicht: Iris Scholten und Sara Dukic fehlen weiter, auch die sich in Quarantäne befindlichen Erika Kildau und Maya Sendner müssen passen. Bei Nikolina Maros entscheidet ein ausstehender Test über ihr Mitwirken.

Corona-gebeutelt war auch der Gastgeber, der sich in seiner ersten Bundesliga-Saison in einem Lehrjahr befindet. Am 15. Januar feierte Neuwied gegen Straubing seinen bislang einzigen Punktgewinn. Geht es nach Thomsen und ihren Schützlingen, soll am Mittwoch kein weiterer hinzukommen. Alles andere als drei Zähler wäre für Münsters Playoff-Ambitionen zu wenig. „Wir wissen, wie wichtig das Spiel ist“, erklärt die USC-Trainerin mit Blick auf das Duell bei den Neuwiederinnen, der in der vergangenen Woche eine Vier-Spiele-Tournee (je zweimal 0:3 gegen Schwerin und Potsdam) hinter sich brachte. „Sie haben viel gespielt, sind im Rhythmus und waren am Rand von Satzgewinnen.“ Am Ende blieb aber das Erfolgserlebnis aus.