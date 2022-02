USC Münster jubelt über drei Punkte nach aufregendem Tag in Suhl

Spielabsagen, Spielverlegungen, ständig wechselnde Gegner: Als wären die Tage vor der Auswärtspartie in Suhl nicht ohnehin schon aufregend genug gewesen, waren auch die Stunden vor dem ersten Ballwechsel alles andere als langweilig. Doch irgendwie behielt der USC Münster die Nerven und landete mit dem 3:1-Erfolg beim VfB einen kleinen Coup, der am Ende noch einmal in Gefahr geraten war.

USC-Mittelblockerin Barbara Wezorke (M.) hatte wie Maria Schlegel (Nummer 16) mit Maske begonnen, legte diese aber im Verlaufe des 3:1-Erfolgs in Suhl ab.

Die erste große Aufregung gab es bereits Stunden vor dem ersten Aufschlag. Elisa Lohmann, Libera des VfB Suhl, wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Es war der zweite Fall nach Lisanne Meis, die es schon am Samstag erwischt hatte. Eine Spielabsage stand im Raum, wäre sogar logisch gewesen. So hätte der USC Münster unverrichteter Dinge wieder aus Thüringen abreisen müssen. Doch die Partie in der Wolfsgrube fand statt – vielleicht auch weil eine Live-Übertragung bei Sport 1 vorgesehen war. „Das waren keine gute Vorzeichen“, sagte Trainerin Lisa Thomsen, die nach dem Wirrwarr im Vorfeld mit dem sportlichen Auftritt ihres Teams zufrieden war.

Der 3:1-Erfolg (25:21, 12:25, 25:21, 26:24) beim VfB, der zu den beiden Corona-Ausfällen auch noch ohne seine Top-Blockerin Laura de Zwaart auskommen musste, war der erste Sieg in diesem Jahr. Er war Balsam nach drei Niederlagen, zumal auch der USC mit personellen Problemen zu kämpfen hatte. Münsters wichtigste Punktelieferantin Iris Scholten fehlte ebenso wie Angreiferin Elena Kömmling und Mittelblockerin Sara Dukic, auch Erika Kildau ist immer noch nicht wieder bei 100 Prozent. „Die vergangenen Tage und Wochen waren nicht einfach. Daher bin ich mega happy über den Sieg. Was aber viel wichtiger für mich ist, ist die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Der Spirit, den wir hatten, war richtig gut“, lobte die 36-Jährige ihr Team.

Suhls Sunjic als Libera

Das profitierte im ersten Satz offenkundig von Suhls Unsicherheit nach den Ereignissen am Nachmittag. Jelena Sunjic musste als gelernte Diagonalangreiferin auf die Lohmann-Position, die nötigen Umstellungen verursachten Unruhe in den VfB-Reihen – mit einer ungewöhnlich hohen Fehlerquote als Folge. „Man hat gemerkt, dass Suhl sich erst finden musste“, meinte Thomsen, die aber damit die Leistung ihrer Mannschaft nicht schmälern wollte. „Wir haben da schon viele Dinge aus dem Training abgerufen, haben befreit aufgespielt.“

Barbara Wezorke (r.) kam gegen Roxanne Wiblin (l.), Kayla Haneline und Co. auf zehn Punkte. Foto: Bastian Frank

Wezorke: „Wurden überrollt“

Diese Leichtigkeit wich aber nach Abschnitt eins ohne Vorwarnung, plötzlich wirkte der USC verunsichert, wie ausgewechselt. Klar steigerte sich Suhl auf der anderen Netzseite, die Unabhängigen aber ließen es auch mit sich geschehen. „Wir sind ein bisschen überrollt worden“, sagte Blockerin Barbara Wezorke, die wie Maria Schlegel (Topscorerin mit 20 Punkten) mit Maske die Partie begonnen hatte.

Zum Glück aber fand Münster am Ende dieses ganz schwachen Satzes wieder in die Spur, holte sich über „zwei, drei wichtige Punkte“ (Thomsen) wieder Selbstvertrauen. Einen dieser Zähler markierte Alexandra Stein, der Last-Minute-Neuzugang aus Amerika. Die 23-Jährige integrierte sich nach leichten Anlaufschwierigkeiten gut, setzte Akzente mit ihrer positiven, mitnehmenden Art – und mit Ball. Sechs Zähler notierte die Statistik für die 1,90 Meter große Angreiferin, die dem USC nach drei vergebenen Matchbällen die vierte Chance zum Sieg bescherte. „Sie hat sich wahnsinnig gut eingefügt in unser System“, sagte Wezorke.

Der Schlussakord mit unnötigem Nervenkitzel nach 21:14-Führung in Satz vier passte zu dem Tag, der eine Menge Aufregung für den USC paratgehalten hatte – und an dessen Ende drei wichtige Punkte standen.