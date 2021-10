Uzun holt den Titel in der U 17

Das herausragende Wettkampfjahr des Kahraman Uzun endet mit einem deutschen Meistertitel in der U-17-Klasse. In der Klasse bis 70 Kilogramm gewann der Ahlener, der für das Boxzentrum Münster startet, mit 3:2-Richterstimmen über Daniel Grau. Heimtrainer Dima Prishkin hatte seinen Schützling erneut in Form gebracht. Nach dem Sieg bei der NRW-Meisterschaft, dem nationalen Round-Robin-Turnier sowie dem Erreichen des EM-Viertelfinals war das nun ein weiterer Beleg, dass das Boxzentrum einen vielversprechenden Athleten in seinen Reihen hat. Cheftrainer Farid Vatanparast stellt dabei für die nächste Saison klar: „Kahraman soll weiter vorankommen. Wir hoffen auf mehr internationale Einsätze für ihn im Jahr 2022. Jetzt hat er sich aber erst einmal eine Pause verdient.“

Vatanparast etwas enttäuscht

Für die sogenannten Eliteboxer stehen aber noch bedeutende Aufgaben an. So wird das Boxzentrum bei der DM in Straubing Anfang Dezember mit Hamrin Gafur (bis 57 Kilo) und Birte Schilling (bis 70 Kilo) in der Frauen-Klasse vertreten sein. Zudem lösten Oliver Ginkel, Patrick Walfort, Samuel Gasoyan und Marcel Lapke Tickets zur DM. Das ist positiv.

Ein wenig enttäuschend war dagegen das Abschneiden bei den NRW-Meisterschaften am Wochenende in der eigenen Halle. Vatanparast: „Wir hatten auf mehr Medaillen und Titel gehofft.“ In der A-Klasse reichte es „nur“ zu zwei Meisterschaften durch Ginkel sowie kampflos für Schwergewichtler Walfort. In der B-Klasse (bis elf Amateurkämpfe) holten Miguel Angel Medina Pocco (bis 71 Kilo) und Michael Siemens (bis 67 Kilo) die Titel, dagegen unterlagen Suada Ibraimovski (bis 50 Kilo) sowie Helena von Plettenberg (bis 70 Kilo) in ihren Finalkämpfen. Auch Bastian Jevsek (bis 86 Kilo) verlor das Finale.