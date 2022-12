Beim besten Trainer der Welt gelernt – Tigin Yaglioglu

Foto:

„Der Stachel aus dem Hinspiel sitzt tief“, weiß Oliver Freitag, Co-Trainer des SC Union Lüdinghausen. Damals, an Spieltag eins am Berg Fidel, agierten die Talente des USC Münster 3 ungemein griffig. Während die Gäste laut Freitag noch glaubten, „dass sie die Oberliga mit links wuppen“. Ein Trugschluss, wie man im Union-Lager inzwischen weiß. Zwar spiele Lüdinghausen „den schönsten Volleyball der Liga, aber leider nicht immer den erfolgreichsten“. Beim Wiedersehen am Sonntag (11. Dezember), 17 Uhr, in der Drei-Burgen-Arena komme es auch auf die klassischen Derbytugenden – Engagement, Leidenschaft, Kampf – an. „So wie Münster uns das im Hinspiel vorgemacht hat.“ Zwei Siege (am Samstag in einer Woche steht noch das Nachholspiel in Paderborn an) sollen möglichst her, um auf Tuchfühlung mit den Top-Teams Werne und Hennen zu bleiben. Die Sechs von Chefcoach Suha Yaglioglu tritt voraussichtlich in Bestbesetzung an. Verbandsligist Lüdinghausen 2 empfängt übermorgen um 11 Uhr den Tabellennachbarn VC Recklinghausen. (flo)