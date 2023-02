Verdientes Lob für RW Ahlen, aber nichts Zählbares

Wieder in der Startelf: Christian Skoda (l.), in dieser Szene gegen Gladbachs Lockl

Zugegeben. Da war auf jeden Fall mehr drin gewesen, für RW Ahlen. Und diese 2:3-Niederlage in Mönchengladbach so unnötig wie Winterreifen im westfälischen Winter 2023. Ärgerlich. Der Punkt hätte so gut getan, Ahlen in der Tabelle vor den 1. FC Köln II klettern lassen und den passenden Abschluss einer Woche gebildet, in der RW Ahlen dann gegen gleich drei Spitzenteams ran gemusst und stolze fünf statt der ja auch noch guten vier Punkten geholt hätte.