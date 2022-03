Verlängerung amtlich: Neuer Dreijahresvertrag für RWA-Coach Andreas Zimmermann

Das Warten hat ein Ende. Zumindest in Sachen Trainer herrscht bei RW Ahlen Klarheit über das Saisonende hinaus. Der sportliche Leiter Joachim Krug gab per Facebook die Vertragsverlängerung bekannt. Mit einer bemerkenswerten Laufzeit.

Um exakt 15.10 Uhr meldete Joachim Krug am Freitagnachmittag per Facebook Vollzug. Der sportliche Leiter von Rot-Weiß Ahlen gab die (erwartete) Vertragsverlängerung des Fußball-Regionalligisten mit Trainer Andreas Zimmermann um drei Jahre – und damit bis zum 30. Juni 2025 – bekannt. „Zimbo verkörpert die Philosophie des Vereins wie kaum ein anderer: Mit vielen jungen, hungrigen Spielern und einem überschaubaren Etat Regionalligafußball zu spielen“, heißt es in der Nachricht. Als nächstes Ziel gilt es nun, so Krug weiter, die Kaderplanung für die neue Saison „mit Hochdruck“ voranzutreiben. „Allerdings geht es trotz des überragenden Sieges gegen RWE zunächst weiter darum, so schnell wie möglich die noch fehlenden Punkte zum Klassenerhalt zu holen“, ergänzte Krug.